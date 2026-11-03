Έτοιμος να επενδύσει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μέσω της Νάπολι είναι ο Τζος Χαρτ, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα του NBA με τους Νιου Γιορκ Νικς την περασμένη σεζόν.

Ο 31χρονος γκαρντ της ομάδας της Νέας Υόρκης είναι φίλος με τον Ματ Ριτσέτα, τον Ιταλοαμερικανό επιχειρηματία που αγόρασε τις μετοχές της Νάπολι το 2025 και έχει βάλει ως στόχο να φτιάξει μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί όχι μόνο εντός των συνόρων αλλά και στη Euroleague.

Σε αυτή την προσπάθεια, όπως φαίνεται, θα έχει και την υποστήριξη του Χαρτ, ο οποίος σε δηλώσεις του επιβεβαίωσε πως είναι έτοιμος να επενδύσει στην ιταλική ομάδα, δηλώνοντας ενθουσιασμένος με το πλάνο που υπάρχει.

«Έχω επισκεφτεί αρκετές φορές τη Νάπολη, είναι ένας φανταστικός τόπος και πάντα μαθαίνεις πολλά για την κουλτούρα τους. Έχω ασχοληθεί λίγο περισσότερο με την ομάδα αλλά δεν ήθελα να μιλήσω για αυτό. Θα το κάνει ο Ματ (σ.σ. Ριτσέτα) όταν όλα είναι έτοιμα», είπε αρχικά ο παίκτης των Νιου Γιορκ Νικς και συνέχισε.

«Προς το παρόν, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι παρακολουθώ με ενδιαφέρον, με αγάπη αυτά που κάνουν, την πρόοδο της ομάδας, το νέο γήπεδο, υπάρχουν πολλά σημαντικά πράγματα που θα γίνουν μελλοντικά και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος με το πρότζεκτ».