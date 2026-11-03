Διαστάσεις φαίνεται πως λαμβάνει η υπόθεση των κυβερνοεπιθέσεων σε επαγγελματικά ψυγεία στην Ελλάδα, καθώς, μετά την καταγγελία ιδιοκτήτη κρεοπωλείου στην Κηφισιά, έρχονται στο φως αναφορές για αντίστοιχα περιστατικά σε επιχειρήσεις της Κρήτης, της Ηπείρου και άλλων περιοχών της χώρας.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν την Τρίτη στον ΣΚΑΪ, άγνωστοι φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση σε συστήματα απομακρυσμένης διαχείρισης επαγγελματικών ψυγείων, τροποποιώντας τις ρυθμίσεις λειτουργίας τους και προκαλώντας απότομη αύξηση της θερμοκρασίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τεχνικών, οι θερμοκρασίες στους ψυκτικούς θαλάμους έφτασαν ακόμη και τους 50 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να καταστραφούν κατεψυγμένα προϊόντα.

Κηφισιά: Ρύθμισαν το ψυγείο στους 150 βαθμούς Κελσίου

Ένα από τα περιστατικά καταγγέλθηκε από ιδιοκτήτη κρεοπωλείου στην Κηφισιά, ο οποίος διαπίστωσε ότι οι θερμοκρασίες των επαγγελματικών ψυγείων του άρχισαν να αυξάνονται ανεξήγητα.

Όπως περιέγραψε στον ΣΚΑΪ, το σύστημα είχε ρυθμιστεί εξ αποστάσεως στους 150 βαθμούς Κελσίου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το ψυγείο έφτασε πράγματι σε αυτή τη θερμοκρασία.

«Ανέβαινε λίγο η θερμοκρασία, μετά έπεφτε ξανά στο μηδέν. Είχε φτάσει στους 15, 16, 17 βαθμούς περίπου, αλλά είχε σεταριστεί στους 150», ανέφερε.

Ο επιχειρηματίας εξήγησε ότι δεν έλαβε ειδοποίηση από το σύστημα για τη μεταβολή της θερμοκρασίας.

«Στο μηχάνημα δεν σου έδινε καμία ειδοποίηση, οπότε μόνο εμείς που ξυπνάμε πέντε η ώρα το πρωί και ήρθαμε στη δουλειά το είδαμε επιτόπου», είπε.

Κρήτη: «Δεν προλαβαίναμε να κλείσουμε την πρόσβαση και ξαναέμπαιναν»

Αντίστοιχα περιστατικά καταγγέλλονται και στην Κρήτη, όπου τεχνικοί ψυκτικών εγκαταστάσεων περιγράφουν επαναλαμβανόμενες προσπάθειες παραβίασης των συστημάτων.

Ένας από αυτούς ανέφερε ότι οι επιθέσεις επηρέασαν πολλούς πελάτες της επιχείρησής του, με αποτέλεσμα τα συνεργεία να προσπαθούν συνεχώς να αποκαταστήσουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

«Φανταστείτε ότι τελειώναμε το πρώτο σύστημα, πάμε στο δεύτερο, δεν προλαβαίναμε να κλείσουμε την πρόσβαση και ξαναέμπαιναν μέσα και το χάκαραν», περιέγραψε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε μία περίπτωση θάλαμος που έπρεπε να διατηρεί θερμοκρασία στους -20 βαθμούς Κελσίου βρέθηκε να έχει φτάσει στους 50 βαθμούς.

«Πείραξαν και ενεργοποίησαν τις αντιστάσεις. Μπήκαμε σε θάλαμο που έπρεπε να είναι στους μείον 20 και ήταν στους 50 βαθμούς», ανέφερε, περιγράφοντας την καταστροφή κατεψυγμένων προϊόντων.

Ο τεχνικός υποστήριξε ότι επηρεάστηκε περίπου το 12% των πελατών του που χρησιμοποιούσαν το συγκεκριμένο σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης.

Αναφορές για περιστατικά σε Άρτα, Ιωάννινα και Πρέβεζα

Kαταγράφηκαν μαρτυρίες για αντίστοιχα περιστατικά στην Άρτα, στα Ιωάννινα και στην Πρέβεζα.

Τεχνικός ανέφερε ότι πληροφορήθηκε περίπτωση σε σούπερ μάρκετ όπου η θερμοκρασία ψυκτικού θαλάμου φέρεται να έφτασε ακόμη και τους 100 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η παραβίαση έγινε αντιληπτή όταν ενεργοποιήθηκε ηλεκτρική ασφάλεια, καθώς το σύστημα δεν είχε αποστείλει τη συνηθισμένη ειδοποίηση.

Σε άλλη περίπτωση, καταψύκτες που περιείχαν τρόφιμα φέρονται να έφτασαν στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι αναφορές αυτές προέρχονται από επαγγελματίες του κλάδου και δεν συνοδεύονται, προς το παρόν, από συνολικό επίσημο απολογισμό των περιστατικών.

Πώς οι χάκερ φέρονται να αύξαναν τη θερμοκρασία των ψυγείων

Σύμφωνα με τις εξηγήσεις των τεχνικών, οι δράστες δεν χρειάζεται να αποκτήσουν φυσική πρόσβαση στα ψυγεία.

Οι σύγχρονες επαγγελματικές ψυκτικές εγκαταστάσεις διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα που επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες και στους τεχνικούς να παρακολουθούν και να ρυθμίζουν τη λειτουργία τους εξ αποστάσεως.

Οι καταγγελίες αφορούν παραβίαση αυτής της δυνατότητας απομακρυσμένης πρόσβασης, μέσω της οποίας φέρονται να τροποποιήθηκαν κρίσιμες παράμετροι λειτουργίας.

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αυξηθεί η θερμοκρασία είναι η ενεργοποίηση των αντιστάσεων απόψυξης.

Πρόκειται για εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται κανονικά για την απομάκρυνση του πάγου από τις ψυκτικές εγκαταστάσεις.

«Μας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίζουμε τις αποψύξεις. Αυτά τα ψυγεία, επειδή ανοιγοκλείνουν, πιάνουν πάγο. Όταν κάνει απόψυξη, δουλεύουν κάποιες αντιστάσεις για να το ζεστάνουν, να λιώσει τον πάγο», εξήγησε τεχνικός.

Η παρατεταμένη ενεργοποίησή τους μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας και να επηρεάσει την ασφαλή συντήρηση των τροφίμων.

Στο επίκεντρο το σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου Dixell

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, κοινό χαρακτηριστικό των εγκαταστάσεων που φέρονται να επηρεάστηκαν ήταν η χρήση συστημάτων ελέγχου της Dixell.

Πρόκειται για τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε επαγγελματικές εφαρμογές ψύξης και επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση θερμοκρασιών και τη διαχείριση των εγκαταστάσεων.

Ωστόσο, από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν έχει αποσαφηνιστεί ο ακριβής τρόπος παραβίασης ούτε αν τα περιστατικά συνδέονται με συγκεκριμένη ευπάθεια του εξοπλισμού, με ελλιπή προστασία της απομακρυσμένης πρόσβασης ή με άλλον παράγοντα.

Ανησυχία για την ασφάλεια των τροφίμων

Τα περιστατικά προκαλούν προβληματισμό και για την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς η διακοπή της ψύξης ή η σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να καταστήσει προϊόντα ακατάλληλα για κατανάλωση.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, σε αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις οι παρεμβάσεις των τεχνικών έγιναν σχετικά γρήγορα, περιορίζοντας τις ζημιές.

Ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνιστο πόσες εγκαταστάσεις επηρεάστηκαν συνολικά και εάν σε όλες τις περιπτώσεις ελέγχθηκε η καταλληλότητα των προϊόντων που εκτέθηκαν σε υψηλές θερμοκρασίες.

Τα ελληνικά περιστατικά έρχονται μετά από αναφορές για παρόμοιες κυβερνοεπιθέσεις σε ψυκτικές εγκαταστάσεις επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Σουηδία και το Βέλγιο.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι όλα τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους ή ότι προέρχονται από την ίδια ομάδα δραστών.