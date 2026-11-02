Για την επαγγελματική της καθημερινότητα και την απόφασή της να ασχοληθεί με κάτι διαφορετικό πέρα από το τραγούδι μίλησε η Ελένη Πέτα, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς».

Η γνωστή τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι εργάζεται τα πρωινά ως υπεύθυνη σε wine bar φίλων της, εξηγώντας πως αυτή η επιλογή τής προσφέρει οικονομική σταθερότητα, αλλά και την ελευθερία να συνεχίζει να ασχολείται με τη μουσική με τους δικούς της όρους.

Πιο αναλυτικά, η Ελένη Πέτα δήλωσε: «Δεν ασχολούμαι μόνο με το τραγουδιστικό, πώς αλλιώς θα μπορούσα να ζήσω, όταν θα ήμουν μόνο με επιλογές όσον αφορά στο τραγούδι; Δεν γίνεται. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω. Έχω δύο εξαιρετικούς φίλους που μου έχουν σταθεί σε όλη μου τη ζωή, ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια, πάρα πολύ. Έχουν ένα καταπληκτικό wine bar στην περιοχή όπου μένω και είμαι εκεί υπεύθυνη, τα πρωινά. Έχει να κάνει με το κρασί που μου αρέσει πάρα πολύ και μαθαίνω πράγματα. Είμαι μόνη μου, το περιβάλλον είναι υπέροχο. Το μαγαζί είναι υπέροχο και είναι στο Περιστέρι. Είναι η μόνιμη βάση και αυτό μου δίνει την ευκαιρία να κάνω πράγματα που πραγματικά μου αρέσουν χωρίς να νιώθω ότι εγκλωβίζομαι».