Ακόμη και από το Διάστημα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι Αμερικανοί πολίτες, όπως απέδειξαν τρεις αστροναύτες της NASA, οι οποίοι συμμετείχαν στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ ενώ βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), σε απόσταση μεγαλύτερη των 400 χιλιομέτρων από τη Γη.

Ο Ανίλ Μένον, η Τζέσικα Γουότκινς και ο Λουκ Ντιλέινι συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά τα ψηφοδέλτιά τους και τα απέστειλαν με ασφαλή τρόπο στις αρμόδιες εκλογικές αρχές, αξιοποιώντας το ειδικό σύστημα επικοινωνιών που έχει αναπτύξει η NASA.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Ανίλ Μένον με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, συνοδεύοντάς την με βίντεο στο οποίο περιγράφει τη διαδικασία.

«Ναι, μπορείτε να ψηφίσετε ακόμη και από το Διάστημα!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, και τα τρία Αμερικανικά μέλη του πληρώματος είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία από τον Διαστημικό Σταθμό, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τα ψηφοδέλτιά τους και στέλνοντάς τα με ασφάλεια στους αρμόδιους εκλογικούς αξιωματούχους.

Yes, you can even vote from space! All three US crew members had the privilege of voting from space station. We filled out an electronic ballot and sent it securely to the election officials. https://t.co/hJCExQ2nKr — Anil Menon (@astro_anil) November 3, 2026

Πώς ψήφισαν οι αστροναύτες από το Διάστημα

Ο Ανίλ Μένον παρουσίασε σε σύντομο βίντεο τα βήματα της διαδικασίας, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό του χώρο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ως προσωρινό εκλογικό θάλαμο.

Αφού συμπλήρωσε το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο, το απέστειλε στην κομητεία Χάρις του Τέξας, όπου είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους.

Η NASA έχει αναπτύξει ειδικό μηχανισμό που επιτρέπει στους αστροναύτες να ψηφίζουν ακόμη και όταν βρίσκονται σε αποστολές μεγάλης διάρκειας μακριά από τη Γη. Η διαδικασία αξιοποιεί το Near Space Network, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος Space Communications and Navigation (SCaN).

Μέσω του συγκεκριμένου δικτύου μεταφέρονται δεδομένα ανάμεσα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και τις επίγειες εγκαταστάσεις. Οι αστροναύτες λαμβάνουν τα ψηφοδέλτια ηλεκτρονικά, τα συμπληρώνουν και τα επιστρέφουν μέσω ασφαλούς σύνδεσης.

Στη συνέχεια, τα δεδομένα φτάνουν στο Κέντρο Ελέγχου Αποστολών της NASA στο Χιούστον και προωθούνται στις αρμόδιες εκλογικές υπηρεσίες. Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε να προστατεύεται η μυστικότητα της ψήφου, με πρόσβαση στο περιεχόμενο του ψηφοδελτίου να έχουν μόνο ο ίδιος ο αστροναύτης και ο εξουσιοδοτημένος εκλογικός υπάλληλος.

Ποιοι είναι οι τρεις αστροναύτες που ψήφισαν στον ISS

Ο Ανίλ Μένον βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από τις 14 Ιουλίου 2026, όταν έφτασε εκεί με το ρωσικό διαστημόπλοιο Soyuz MS-29, μαζί με τους κοσμοναύτες Πιοτρ Ντουμπρόφ και Άννα Κίκινα.

Είναι γιατρός επειγόντων περιστατικών και στο παρελθόν είχε εργαστεί ως ο πρώτος γιατρός πτήσεων της SpaceX, συμμετέχοντας στην υποστήριξη της αποστολής Demo-2, με την οποία η εταιρεία μετέφερε για πρώτη φορά αστροναύτες στο Διάστημα.

Επιλέχθηκε από τη NASA το 2021 και συμμετέχει σε αποστολή διάρκειας περίπου οκτώ μηνών στον ISS, όπου πραγματοποιούνται επιστημονικά πειράματα και δοκιμές τεχνολογιών για τη μελλοντική εξερεύνηση του Διαστήματος.

Η Τζέσικα Γουότκινς και ο Λουκ Ντιλέινι, τα άλλα δύο μέλη του αμερικανικού πληρώματος που ψήφισαν, έφτασαν στον Διαστημικό Σταθμό την 1η Οκτωβρίου με αποστολή της SpaceX.

Από το 1997 η δυνατότητα ψήφου από το Διάστημα

Η ψηφοφορία από το Διάστημα δεν αποτελεί νέα πρακτική στις ΗΠΑ. Η σχετική δυνατότητα θεσπίστηκε το 1997, όταν το Τέξας υιοθέτησε ειδική νομοθεσία που επέτρεψε στους αστροναύτες να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα ενώ βρίσκονται σε τροχιά.

Την ίδια χρονιά, ο Ντέιβιντ Γουλφ έγινε ο πρώτος Αμερικανός αστροναύτης που ψήφισε από το Διάστημα, ενώ βρισκόταν στον ρωσικό διαστημικό σταθμό Mir.

Ακολούθησαν και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις. Ανάμεσά τους ήταν η Κέιτ Ρούμπινς, η οποία συμμετείχε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στις προεδρικές εκλογές του 2020. Στις εκλογές του 2024, τέσσερις Αμερικανοί αστροναύτες είχαν επίσης ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα από τον ISS.

Με αυτόν τον τρόπο, οι Αμερικανοί που υπηρετούν σε διαστημικές αποστολές μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία της χώρας τους, ακόμη κι όταν βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης.