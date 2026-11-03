Στο Βερολίνο πρόκειται να βρεθεί σήμερα, Τρίτη, το πρωί ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενόψει νέων συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Την ανακοίνωση έκανε ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, και αξίζει να σημειωθεί πως η επίσκεψη δεν είχε γίνει γνωστή εκ των προτέρων για λόγους ασφαλείας.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, είχε ανακοινώσει τη διεξαγωγή νέου γύρου συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ την επόμενη Τρίτη και Τετάρτη στο Αμπού Ντάμπι, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι συνομιλίες αυτές θα διεξαχθούν σε επίπεδο συμβούλων, σημείωσε ο Γουίτκοφ. «Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις διευθετήσεις ασφαλείας μετά τον πόλεμο, την αποκλιμάκωση, τις ανθρωπιστικές προσπάθειες και τα επόμενα βήματα προς την ειρήνη», σχολίασε στο Χ.

Ο Γουίτκοφ πρόσθεσε ότι Αμερικανοί απεσταλμένοι θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα με εκπροσώπους από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Οι συνομιλίες στις Βρυξέλλες θα επικεντρωθούν «στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, την μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης και τις οικονομικές ευκαιρίες για την υποστήριξη της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας».

Οι Ευρωπαίοι επιμένουν να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Γερμανοί αξιωματούχοι αναμένουν ότι θα υπάρχει ευρωπαϊκή παρουσία στο Αμπού Ντάμπι, αν και, όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, η Ευρώπη δεν αναμένεται να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Τρεις σημαντικές σύνοδοι πριν το τέλος του έτους

Τρεις σημαντικές σύνοδοι θα ακολουθήσουν τις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι.

Στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας- Ειρηνικού (APEC), στις 18 και 19 Νοεμβρίου στη Σενζέν της Κίνας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να έχουν τριμερείς συνομιλίες.

Η Κίνα είναι η βασικότερη υποστηρίκτρια της Ρωσίας στον πόλεμό της στην Ουκρανία, με Δυτικούς πολιτικούς να εκτιμούν ότι η Μόσχα δεν θα μπορούσε να συνεχίσει τον πόλεμο χωρίς τη στήριξη του Πεκίνου.

Περίπου την ίδια περίοδο, θα διεξαχθεί στο Βερολίνο η σύνοδος της Συμμαχίας των Προθύμων, στην οποία συμμετέχουν 35 χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία. Θα επικεντρωθεί στην παροχή περαιτέρω βοήθειας στην Ουκρανία, κυρίως για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις στη διάρκεια του χειμώνα.

Ακολούθως, θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής της Ομάδας των 20 (G20) στη Φλόριντα των ΗΠΑ, από τις 13 ως τις 15 Δεκεμβρίου.

Το βασικό ερώτημα είναι αν ο Πούτιν θα παραστεί στη σύνοδο για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία· και σε περίπτωση που όντως παραστεί, αν ο οικοδεσπότης Τραμπ θα καλέσει και τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι.

Η Ουκρανία έχει ανάγκη χρήματα και αντιαεροπορική άμυνα

Στις συνομιλίες τους, ο Μερτς και ο Ζελένσκι πρόκειται, επίσης, να αναφερθούν στην παροχή στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Στρατιωτικά το Κίεβο έχει ανάγκη πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας για να αναχαιτίσει τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Η καλύτερη επιλογή είναι το αμερικανικό σύστημα Patriot. Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη προσφέρει στην Ουκρανία όλα τα συστήματα Patriot που μπορούσαν να διαθέσουν χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη γερμανική αντιαεροπορική άμυνα.

Εξάλλου, για το επόμενο έτος η Ουκρανία έχει ανάγκη επιπλέον 70 δισεκ. ευρώ από τους Ευρωπαίους, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο οποίος αναφέρθηκε στο ποσό αυτή στη διάρκεια της τελευταίας συνόδου κορυφής της ΕΕ τον Οκτώβριο.

Το πώς θα συγκεντρωθούν τα χρήματα αυτά θα συζητηθεί στις τρεις ευρωπαϊκές συνόδους κορυφής που θα πραγματοποιηθούν ως το τέλος του έτους.