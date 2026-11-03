Η Μελάνια Τραμπ θα φιλοξενήσει συνάντηση εκπροσώπων της Ρωσίας και της Ουκρανίας μεθαύριο Πέμπτη, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Το γραφείο της ανακοίνωσε ότι εκείνη «προσωπικά» θα φέρει μαζί τους εκπροσώπους των δύο χωρών για «μία σημαντική στιγμή στην αμερικανική ιστορία».

Η νέα πρωτοβουλία της συζύγου του Ντόναλντ Τραμπ ακολουθεί την συμβολή της στην επίτευξη συμφωνίας για εξαήμερη εκεχειρία στην κατεχόμενη από την Ρωσία πόλη της Ουκρανίας Ολέσκι και στην απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων της που είναι το μόνο χειροπιαστό αποτέλεσμα της αμερικανικής διπλωματίας στον πόλεμο στην Ουκρανία.