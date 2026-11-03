Μεγάλης κλίμακας στρατιωτική άσκηση θα πραγματοποιήσουν για πρώτη φορά στην Πολωνία δυνάμεις χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, με επικεφαλής τη Γαλλία και τη Βρετανία. Η άσκηση εντάσσεται στις δραστηριότητες της πολυεθνικής δύναμης για την Ουκρανία (MNF-U) και αποσκοπεί στην αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των συμμετεχόντων στρατευμάτων, καθώς και της ικανότητάς τους να μετακινούνται, να αναπτύσσονται και να εκτελούν αποστολές σε πραγματικές συνθήκες πεδίου.

Κάπου 2.800 στρατιωτικοί από δέκα χώρες —το Βέλγιο, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ισπανία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, την Πολωνία και τη Σουηδία-– θα συμμετάσχουν από τη Δευτέρα 9η Νοεμβρίου ως την Κυριακή 22η Νοεμβρίου στην πολωνική επικράτεια στην άσκηση που βαφτίστηκε Koalicja («συμμαχία» στα πολωνικά), αναφέρουν το Λονδίνο και το Παρίσι σε κοινή ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν σήμερα.

Η MNF-U, η οποία δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2025 και κηρύχτηκε επιχειρησιακή το καλοκαίρι, στη θεωρία τουλάχιστον θα αναπτυχτεί μετά την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός για να βοηθήσει την Ουκρανία να αποτρέψει νέα ρωσική επίθεση στο μέλλον.