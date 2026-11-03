Ένας 40χρονος οδηγός Mercedes, ο οποίος είχε καταναλώσει αλκοόλ και είχε μόλις παραλάβει τα παιδιά του από το σχολείο, έπεσε σκόπιμα με το αυτοκίνητό του πάνω σε ποδηλάτη, επειδή εκείνος φέρεται να τον είχε βρίσει και να είχε χτυπήσει τον καθρέφτη του οχήματός του. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Νόριτς της Βρετανίας, στις 8 Μαΐου, ενώ τα παιδιά του οδηγού βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Ο Ντέιβιντ Μόργκαν συγκρούστηκε με τον 50χρονο Ρίτσαρντ Σμιθ, πατέρα τριών παιδιών, ο οποίος επέστρεφε με το ποδήλατό του από την εργασία του σε εταιρεία πυροσβεστικών σωλήνων. Από την πρόσκρουση, ο ποδηλάτης χτύπησε σε κράσπεδο, εκτινάχθηκε πάνω από το τιμόνι και υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος. Πέθανε στο νοσοκομείο τρεις ημέρες αργότερα, στις 11 Μαΐου.

Είχε καταναλώσει τέσσερις μπύρες πριν από το δυστύχημα

Στο δικαστήριο του Νόριτς παρουσιάστηκε υλικό από κάμερες ασφαλείας της παμπ Sole and Heel, όπου ο Μόργκαν εμφανίζεται να φτάνει στις 12:30 το μεσημέρι και να καταναλώνει τέσσερις μπύρες Peroni. Περίπου στις 15:00 έφυγε για να παραλάβει τα δύο παιδιά του από το δημοτικό σχολείο, ενώ στις 15:40 έστειλε μήνυμα σε φίλο του ότι επέστρεφε στην παμπ μαζί με τα παιδιά.

Λίγο πριν από τις 17:00, ενώ κινούνταν στο Chartwell Road, συνάντησε τον Σμιθ. Μάρτυρας που βρισκόταν στο ίδιο σημείο ανέφερε ότι άκουσε τον ποδηλάτη να αποκαλεί τον οδηγό «ηλίθιο» ή με άλλη υβριστική έκφραση.

Drunk Mercedes driver murdered cyclist while his children were in the car after victim ‘called him a d***head’, court told https://t.co/eBpHvL8zj5 — Daily Mail (@DailyMail) November 2, 2026

Όταν άναψε το πράσινο φανάρι, ο ποδηλάτης προχώρησε μπροστά και επέστρεψε στην αριστερή πλευρά του δρόμου. Η οδηγός ενός άλλου αυτοκινήτου κατέθεσε ότι είδε τη Mercedes να επιχειρεί να την προσπεράσει και στη συνέχεια να στρίβει απότομα αριστερά, πέφτοντας πάνω στον ποδηλάτη. Άκουσε τη σύγκρουση και είδε τον 50χρονο να εκτινάσσεται πάνω από το τιμόνι και να πέφτει με το κεφάλι και τους ώμους στο οδόστρωμα. Ο Μόργκαν συνέχισε την πορεία του χωρίς να σταματήσει.

Ένας ακόμη μάρτυρας που κινούταν από την αντίθετη κατεύθυνση είδε τη σύγκρουση και ανέφερε ότι ο οδηγός έκανε χειρονομίες προς τον ποδηλάτη με το αριστερό του χέρι.

Το βίντεο που τον κατέγραψε να παραδέχεται την πράξη

Ο Μόργκαν συνελήφθη λίγο πριν από τις 19:00, αρχικά ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αργότερα παραδέχθηκε ότι οδηγούσε, υποστηρίζοντας ότι ο ποδηλάτης είχε χτυπήσει τον καθρέφτη του και τον είχε βρίσει. Στο αλκοτέστ βρέθηκαν 57 mg αλκοόλ ανά 100 ml εκπνεόμενου αέρα, ενώ το νόμιμο όριο είναι 35 mg.

Ωστόσο, υλικό από κάμερα στο ταμπλό και από γειτονικό σπίτι κατέγραψε διαφορετική εικόνα. Σε ηχητικό υλικό, ο Μόργκαν ακούγεται να περιγράφει σε τηλεφωνική συνομιλία: «Ένα παιδί πέρασε από δίπλα μου και χτύπησε τον καθρέφτη. Του είπα “άντε γαμ…” και έστριψα πάνω του. Χτύπησε στο κράσπεδο και εκτινάχθηκε. Έστριψα πάνω του και του είπα “άντε γαμ…”. Δεν πρόκειται να αφήσω κανέναν να αγγίζει το αυτοκίνητό μου».

Ο εισαγγελέας Τσαρλς Μάιατ υποστήριξε ότι το υλικό αποδεικνύει πως ο οδηγός έστριψε σκόπιμα πάνω στον Σμιθ. Ο ποδηλάτης υπέστη κατάγματα στη δεξιά πλευρά και στη βάση του κρανίου, με αιτία θανάτου τα τραυματικά τραύματα στο κεφάλι.

Κατά την ακροαματική διαδικασία της Δευτέρας, το κατηγορητήριο τροποποιήθηκε ώστε να περιλαμβάνει και δεύτερη κατηγορία ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, στην οποία ο Μόργκαν δήλωσε ένοχος. Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη.