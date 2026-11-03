Ο Κώστας Αποστολάκης εξέφρασε τη χαρά του για το γεγονός ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος μιλά ανοιχτά για την πίστη του στον Ιησού Χριστό, με αφορμή την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακάριου στη συναυλία του τραγουδιστή στην Αυστραλία.

Ο ηθοποιός, ο οποίος έχει αναφερθεί επανειλημμένα στη δική του σχέση με τη θρησκεία, κλήθηκε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη συνάντηση από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», την Τρίτη 3 Νοεμβρίου. Όπως είπε, θεωρεί θετική τόσο τη δημόσια τοποθέτηση του τραγουδιστή όσο και την παρουσία του Αρχιεπισκόπου στη συναυλία.

Ο Κώστας Αποστολάκης αναφέρθηκε αρχικά στην αντίληψη ότι η προσέγγιση της Εκκλησίας μπορεί να αλλάξει αρνητικά την καθημερινότητα ενός ανθρώπου, διατυπώνοντας τη δική του θέση:

«Οι άνθρωποι καμιά φορά έχουν την άποψη ότι αν πας στην εκκλησία, η ζωή σου ξαφνικά έγινε μαύρη από τη μια ημέρα στην άλλη. Όχι, η ζωή σου είναι άσπρη και πριν ήταν μαύρη και δεν το ήξερες. Αν δεν έχεις μέσα σου τη φλόγα του πνεύματος του αγίου, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε ειδικά στον Νίκο Οικονομόπουλο και στην επιλογή του να εκφράζεται δημόσια για τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις.

«Χαίρομαι που ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει δημόσια εκφράσει, δηλώσει και ομολογήσει τον Ιησού Χρηστό γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το ομολογήσεις αν δεν είναι εκ πνεύματος αγίου», ανέφερε.

Τι είπε για την παρουσία του Αρχιεπισκόπου στη συναυλία

Ο ηθοποιός σχολίασε και την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακάριου στη συναυλία, εκφράζοντας την επιδοκιμασία του για την κίνηση αυτή.

«Κάνει πάρα πολύ καλά και χαίρομαι που πήγε ο Αρχιεπίσκοπος. Θα συνεχίσει τη ζωή του. Το ευαγγέλιο, μάλιστα, λέει να συνεχίσεις τη ζωή με όποια δουλειά έκανες πριν, αν είναι τίμια», είπε ο Κώστας Αποστολάκης.