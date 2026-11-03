Σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 16:24 το απόγευμα της Τρίτης 3 Νοεμβρίου 2026, αναστατώνοντας την Αμοργό και τις γύρω περιοχές.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 15 χιλιόμετρα νότια της Αρκεσίνης Αμοργού.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 5,0 χιλιόμετρα, γεγονός που κατατάσσει τη δόνηση στις επιφανειακές.

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