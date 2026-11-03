Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την Τετάρτη (4/11) τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε σε όσα θα πρέπει να κάνει αλλά και να μην κάνει η ομάδα του.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση, όπως φάνηκε στους αγώνες με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό τις προηγούμενες μέρες, οπότε το παιχνίδι με την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Ένα παιχνίδι για το οποίο μίλησε ο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας πως η Ένωση θα πρέπει να προκαλέσει τη μαγεία της Allwyn Arena.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής της ΑΕΚ…

«Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι αύριο. Μετά την κλήρωση όλοι άρχισαν να μιλούν για αυτή την αναμέτρηση απέναντι στον μεγαλύτερο ίσως σύλλογο του ποδοσφαίρου. Συμμετέχουν αστέρες του ποδοσφαίρου και ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής. Υπάρχει ενθουσιασμός, είναι η 100η αναμέτρηση στην έδρα μας και είναι μεγάλη πρόκληση να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς και να πιστεύουμε ότι θα παίξουμε τίκι τάκα. Θα κάνουμε μικρές προσαρμογές, θα πολεμήσουμε, θα βγάλουμε ενέργεια. Η Αγιά Σοφιά έχει μαγεία και πρέπει να την προκαλέσουμε με την αυτοπεποίθηση μας βάζοντας φωτιά στις εξέδρες.

Είναι μεγάλη πρόκληση για μας όπως είπα, το αξίζουμε να είμαστε παρόντες και για αυτό το πρωτάθλημα έχει την προτεραιότητα γιατί για αυτό παίζουμε εδώ. Είμαστε σε μια διδακτική διαδικασία ερχόμενοι από μια περίοδο χωρίς νίκες στα ντέρμπι και χτίσαμε κάτι φτάνοντας ως εδώ. Ανεβαίνουμε βήμα – βήμα κάτι που ισχύει για όλους. Μπήκαμε στο Conference League, κατακτήσαμε τον τίτλο. Τώρα είμαστε στο Champions Leagoue. Δεν είναι εύκολο, αλλά έχω εμπιστοσύνη σε όλους. Ακόμη και σε μια δύσκολη περίοδο θα την αξιοποιήσουμε και θα ανακάμψουμε πιο δυνατοί. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε το καλύτερο πρόσωπό μας».

Για την κατάσταση του Ρότα: «Είναι έτοιμος για την προπόνηση. Ελπίζω να μπορέσει να συμβάλει. Ξέρετε ότι ποτέ δεν μεμψιμοιρώ για τις δυσκολίες και ποτέ δεν ψάχνω δικαιολογίες για τραυματισμούς. Πιστεύω σε όλους τους παίκτες, το γνωρίζουν και θα χρειαστούμε όλους τους παίκτες. Πρέπει να είναι έτοιμοι γιατί θα έρθει η στιγμή τους. Θα είναι έτοιμος, ο Ζοάο δεν θα είναι γιατί είναι στο νοσοκομείο και του εύχομαι ταχεία ανάρρωση από μια πνευμονία που υπέστη. Θα γυρίσει σύντομα. Ο Στρακόσια έχει επιστρέψει και είναι μαζί μας».

Για το αν θα αλλάξει την τακτική του: «Είμαστε αυτοί που είμαστε λόγω του τρόπου παίζουμε. Πρέπει να δείξουμε την ταυτότητά μας. Αν χάσαμε μετά από ένα χρόνο στο πρωτάθλημα, πρέπει να προστατεύσω τους παίκτες και το κλαμπ. Είναι δυσάρεστο να χάνεις, δεν είμαστε συνηθισμένοι, εγώ σιχαίνομαι να χάνω. Όχι γιατί χάσαμε, αλλά του τρόπου που χάσαμε. Θα είναι αφελές να παίξουμε με τη Ρεάλ και να πούμε ότι θα παίξουμε τίκι τάκα απολαμβάνοντας το παιχνίδι.

Δεν θα με ικανοποιήσει αν παίξουμε για την εικόνα μας. Θα παίξουμε για το αποτέλεσμα, ακόμα κι αν είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να παίξουμε δυνατά, να κάνουμε τη βρώμικη δουλειά και να προσέξουμε την παραμικρή λεπτομέρεια γιατί η Ρεάλ έχει την ποιότητα να σε τιμωρήσει. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη, να πολεμήσουμε και να αποτυπώσουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας στο γήπεδο».