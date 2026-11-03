Σε δεύτερη καταδίκη μέσα σε διάστημα λίγων μηνών κατέληξε η δικαστική υπόθεση 46χρονου ιερέα στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από νέα καταγγελία της πρώην συζύγου του. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 11 μηνών, με τριετή αναστολή.

Η καταγγελία αφορούσε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν οι δύο πρώην σύζυγοι τα προηγούμενα 24ωρα. Αφορμή, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ήταν η συνεννόηση για την επικείμενη συνάντηση του ιερέα με τα τρία ανήλικα παιδιά τους. Η επικοινωνία φέρεται να εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 46χρονος απηύθυνε απειλές κατά της ζωής της γυναίκας και χρησιμοποίησε εκφράσεις σεξουαλικού περιεχομένου.

Η πρώην σύζυγός του περιέγραψε στο ακροατήριο όσα, όπως υποστήριξε, συνέβησαν κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, ενώ αναφέρθηκε και σε προηγούμενες καταγγελίες της σε βάρος του. «Το μόνο που θέλω είναι να ζήσω ήσυχα με τα παιδιά μου», είπε, εξηγώντας ότι έχει προσφύγει στις αρχές και για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στο παρελθόν. Όπως κατέθεσε, η συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ανάκρισης.

Η προηγούμενη καταδίκη και ο περιοριστικός όρος

Η νέα απόφαση έρχεται λίγους μήνες μετά την πρώτη καταδίκη του ιερέα, τον περασμένο Ιούνιο. Τότε, είχε δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία για διαφορετικό περιστατικό που είχε καταγγείλει η ίδια γυναίκα και του είχε επιβληθεί εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 18 μηνών.

Η εκτέλεση της ποινής είχε ανασταλεί ενόψει της εκδίκασης της έφεσης, με το δικαστήριο να του επιβάλλει παράλληλα περιοριστικό όρο, ώστε να μην προσεγγίζει την πρώην σύζυγό του. Στην υπόθεση εκείνη, σύμφωνα με την καταγγελία, το επεισόδιο είχε εκτυλιχθεί παρουσία ανηλίκου.

Τι υποστήριξε ο 46χρονος ιερέας στην απολογία του

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις πράξεις που του αποδόθηκαν και υποστήριξε ότι η πρώην σύζυγός του προχώρησε στην καταγγελία με σκοπό να τον εκδικηθεί.

«Είναι μυθομανής και θέλει να με καταστρέψει», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας για τη γυναίκα με την οποία, όπως είπε, έχει υπογράψει συναινετικό διαζύγιο. Κατά την απολογία του, γνωστοποίησε επίσης ότι έχει τεθεί σε αργία από τα ιερατικά του καθήκοντα.

Μετά την εξέταση της υπόθεσης, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τις δύο πράξεις και του επέβαλε συνολική ποινή 11 μηνών με τριετή αναστολή.