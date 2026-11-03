Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία για τη 10η αγωνιστική της Euroleague και οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Λευτέρης Μαντζούκας έμειναν εκτός αποστολής.

Οι «πράσινοι» μοιράζονται με τον Ολυμπιακό την 1η θέση και ταξιδεύουν στη Μαδρίτη με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες και να πάρουν ξανά τα πάνω τους ψυχολογικά, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να υπολογίζει κανονικά στον Κώστα Σλούκα.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται 13 παίκτες και εκτός έμειναν οι Ρογκαβόπουλος και Μαντζούκας, όπως και οι Μωραΐτης και Κουζέλογλου. Οι 13 παίκτες που ταξιδεύουν στη Μαδρίτη είναι οι Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Λεσόρ και Φαλ.

Ομπράντοβιτς: «Να σταματήσουμε τον ρυθμό τους»

Στις δηλώσεις του πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για τη Μαδρίτη, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε δηλώσεις, στις οποίες είπε τα εξής…

«Κάθε παιχνίδι στην Euroleague είναι δύσκολο. Πρέπει να παίξουμε καλά. Η Ρεάλ παίζει γρήγορα, πρέπει να παίξουμε καλά για να σταματήσουμε τον ρυθμό τους.

Πρέπει να ελέγξουμε την επίθεσή μας, να μην τους αφήσουμε να τρέξουν και να περιορίσουμε τα λάθη μας. Έχουμε μιλήσει για αυτό, πρέπει να κάνουμε τα πάντα διαφορετικά στο παιχνίδι με τη Ρεάλ.

Επίσης λένε ότι στα εντός έδρας ματς υπάρχει πίεση. Ο κόσμος μιλάει για το αποτέλεσμα. Πάντα είναι θέμα χαρακτήρα. Στο παιχνίδι με τον Άρη που παίξαμε, παίξαμε καλά και έδωσα συγχαρητήρια για την εικόνα στους παίκτες μου. Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι, πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Είχαμε πολλά λάθη στο παιχνίδι αυτό και πρέπει να διορθώσουμε αυτό τον αριθμό.

Ξέρω τα νέα για τον Καμπάτσο, αλλά στο ρόστερ τους έχουν ποιότητα να παίξουν καλά και να καλύψουν απουσίες. Ο Ρογκαβόπουλος δεν είναι σε θέση να παίξει με την ομάδα τώρα. Πάει μέρα με τη μέρα, ακόμα δεν είναι σε θέση να μας βοηθήσει».