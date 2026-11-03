Έκτακτο σχέδιο για την ενίσχυση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση, μετά τα δύο πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα που στοίχισαν τη ζωή σε συνολικά 115 ανθρώπους μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους. Οι τραγωδίες έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας της χώρας.

Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, παρουσίασε τα νέα μέτρα μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα εργαστεί «αδιάκοπα» για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

«Δεσμευόμαστε να εργαστούμε αδιάκοπα προκειμένου να αποκτήσουμε και να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας», δήλωσε.

Οι ανακοινώσεις έρχονται λίγες ημέρες μετά τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ούρντα, στις 28 Οκτωβρίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 69 άνθρωποι.

Πιθανό λάθος στο κέντρο ελέγχου πίσω από την τραγωδία με τους 69 νεκρούς

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το δυστύχημα ενδέχεται να συνδέεται με λανθασμένο χειρισμό στο κέντρο ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, έπειτα από βλάβη στα πληροφοριακά συστήματα.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής ευρήματα, ένας χειριστής φέρεται να επέτρεψε την επανέναρξη της κυκλοφορίας και να έδωσε άδεια αναχώρησης σε συρμό, ενώ ένα άλλο τρένο παρέμενε ακινητοποιημένο στην ίδια γραμμή.

Λίγα λεπτά αργότερα σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση, με αποτέλεσμα τον θάνατο 69 ανθρώπων. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Δεύτερος έλεγχος στις αποφάσεις των χειριστών

Μεταξύ των σημαντικότερων παρεμβάσεων που ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση περιλαμβάνεται η υποχρεωτική επιβεβαίωση συγκεκριμένων αποφάσεων των κέντρων ελέγχου από δεύτερο εργαζόμενο.

Το μέτρο θα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει υποστήριξη από αυτόματα συστήματα αποκλεισμού της κυκλοφορίας.

«Στο εξής, όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε ένα κέντρο ελέγχου, όταν δεν διαθέτει τη βοήθεια συστημάτων αυτόματου μπλοκαρίσματος, θα επιτηρούνται και θα πρέπει να αξιολογούνται από τουλάχιστον έναν δεύτερο συνάδελφο», ανακοίνωσε ο Όσκαρ Πουέντε.

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι τα πρόσφατα δυστυχήματα ανέδειξαν σοβαρές ανάγκες βελτίωσης των διαδικασιών ασφαλείας.

«Τα τρομερά δυστυχήματα που συνέβησαν στη γραμμή Μαδρίτη – Σεβίλλη μάς δείχνουν την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί αυτό το σύστημα και να βελτιωθούν τα πρωτόκολλα δράσης του», παραδέχθηκε.

Μειώνονται προσωρινά τα δρομολόγια στη γραμμή Μαδρίτη – Ανδαλουσία

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης ότι θα προχωρήσει σε προσωρινή μείωση των δρομολογίων στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών ασφαλείας.

Πρόκειται για την ιστορική γραμμή Μαδρίτη – Σεβίλλη, η οποία εγκαινιάστηκε το 1992 και αποτέλεσε την πρώτη σιδηροδρομική σύνδεση υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία.

Παράλληλα, ο Όσκαρ Πουέντε δεσμεύτηκε για βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ελεγκτών κυκλοφορίας και ενίσχυση του προσωπικού.

Δύο δυστυχήματα με 115 νεκρούς μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο

Η νέα τραγωδία σημειώθηκε λιγότερο από έναν χρόνο μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Αδαμούθ, τον Ιανουάριο, όταν έχασαν τη ζωή τους 46 άνθρωποι.

Τα δύο περιστατικά έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την ασφάλεια των ισπανικών σιδηροδρόμων, σε μια χώρα που διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα υψηλής ταχύτητας στον κόσμο.

Ο υπουργός Μεταφορών βρίσκεται αντιμέτωπος με πιέσεις από την αντιπολίτευση, η οποία έχει ζητήσει την παραίτησή του. Ο ίδιος έχει απορρίψει τα σχετικά αιτήματα.

Νέες απεργίες στις 10 και 12 Νοεμβρίου

Την ίδια ώρα, το κύριο συνδικάτο των μηχανοδηγών, SEMAF, συνεχίζει τις κινητοποιήσεις του, διεκδικώντας αύξηση του προσωπικού και ουσιαστική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Μετά από πρόσφατη απεργία, το συνδικάτο ανακοίνωσε νέες κινητοποιήσεις για τις 10 και 12 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, για τις 11 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί γενική απεργία στην Ισπανία.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη πολιτική περίοδο, περίπου τρεις εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ η ισπανική κυβέρνηση καλείται πλέον να αντιμετωπίσει τόσο τα ζητήματα ασφάλειας που ανέδειξαν τα δυστυχήματα όσο και την αυξανόμενη πίεση από εργαζομένους και αντιπολίτευση.