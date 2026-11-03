Με ανάρτησή του στα social media ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξήγησε για ποιο λόγο αποσύρθηκε από το Masters στο Παρίσι, βάζοντας πρόωρο τέλος στη φετινή σεζόν για τον ίδιο.

Ο 28χρονο Έλληνας τενίστας θα αντιμετώπιζε το μεσημέρι της Τρίτης (3/11) τον Λέρνερ Τιέν για τον 1ο γύρο του τουρνουά, λίγη ώρα νωρίτερα όμως αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή του και ο λόγος, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media, είναι οι ενοχλήσεις που εξακολουθεί να νιώθει στον δεξιό ώμο.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, συνέχισα να αγωνίζομαι παρά το γεγονός ότι ένιωθα ενοχλήσεις στον δεξιό μου ώμο.

Αφού αξιολόγησα προσεκτικά την κατάσταση, πήρα τη δύσκολη απόφαση να αποσυρθώ από το Rolex Paris Masters, ολοκληρώνοντας έτσι τη σεζόν μου για το 2026. Η υγεία μου και η μακροπρόθεσμη ευεξία μου παραμένουν η προτεραιότητά μου.

Τώρα θα επικεντρωθώ πλήρως στην ανάρρωσή μου, δουλεύοντας στενά με την ιατρική μου ομάδα για να αξιολογήσουμε τον τραυματισμό, να καθορίσουμε την πιο κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και να διασφαλίσω ότι θα είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να επιστρέψω στη δράση ενόψει της νέας σεζόν. Παραμένω αφοσιωμένος στο να κάνω ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να αναρρώσω σωστά και να επιστρέψω πιο δυνατός.

Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεχή στήριξη και κατανόηση», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Τσιτσιπάς, τη θέση του οποίου πήρε ο Αντόλφο Βαγιέχο από την Παραγουάη.