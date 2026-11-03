Η Τράπεζα της Ελλάδος έθεσε σε λειτουργία τη νέα πλατφόρμα «Ηλεκτρονικά Ραντεβού», με στόχο την ταχύτερη και ευκολότερη εξυπηρέτηση πολιτών, επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Μέσω της νέας πλατφόρμας, οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προγραμματίζουν, να τροποποιούν ή να ακυρώνουν το ραντεβού τους ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία.

Παράλληλα, μπορούν να επιλέγουν το κατάστημα, την υπηρεσία,την ημερομηνία και την ώρα που τους εξυπηρετεί και να λαμβάνουν άμεσα επιβεβαίωση και σχετικές ενημερώσεις για το ραντεβού τους.

Για ποιες συναλλαγές μπορεί να προγραμματιστεί ηλεκτρονικό ραντεβού Μέσω της πλατφόρμας μπορούν να προγραμματίζονται ραντεβού για: