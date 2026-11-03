Την έντονη συναισθηματική της φόρτιση εξέφρασε η Μαρία Σάκκαρη σχετικά με τις αποκαλύψεις για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», στην οποία φέρεται να είχε διαθέσει 8.000 ευρώ με σκοπό την κάλυψη αναγκών παιδιού με πρόβλημα υγείας. Η διεθνούς φήμης αθλήτρια προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στηλιτεύοντας τη μεταχείριση των οικογενειών που ανέμεναν στήριξη.

«Υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις που πραγματικά δυσκολεύεσαι να τις χωρέσεις στο μυαλό σου, ειδικά όταν αφορούν παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Η συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά την επονομαζόμενη ΜΚΟ με έχει πληγώσει βαθύτατα, σε βαθμό που δυσκολεύομαι να εκφράσω τόσο τη θλίψη μου όσο και την οργή μου», έγραψε στην αφετηρία του μηνύματός της.

Η εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης και το μήνυμα προσφοράς

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή της, εστίασε στις επιπτώσεις που έχει η συγκεκριμένη εξέλιξη στα άτομα που αναζητούν οικονομική και ηθική συμπαράσταση.

«Αυτό που με θλίβει περισσότερο είναι η σκέψη των παιδιών που περίμεναν μια ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή, μια ανακούφιση, μια στήριξη. Αλλά και των γονιών τους, που μέσα στην αγωνία και τον καθημερινό τους αγώνα αναζητούν ένα χέρι βοήθειας, μια ελπίδα, έναν άνθρωπο να τους καταλάβει και να τους στηρίξει.

Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο οδυνηρό είναι για μια οικογένεια να πιστεύει ότι βρίσκεται κοντά στη βοήθεια που χρειάζεται και τελικά να απογοητεύεται. Ίσως αυτό να είναι το πιο σκληρό κομμάτι αυτής της ιστορίας. Η διάψευση της ελπίδας και η εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Κανένα παιδί και κανένας γονιός δεν θα έπρεπε να βιώνει κάτι τέτοιο», επεσήμανε.

Παράλληλα, θέλησε να υπογραμμίσει τη σημασία του να μη χαθεί η αλληλεγγύη παρά τις αρνητικές συγκυρίες.

«Ωστόσο, δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε τέτοιες καταστάσεις να μας αποτρέψουν από το να συνεχίσουμε να προσφέρουμε. Τα παιδιά που έχουν πραγματικά ανάγκη εξακολουθούν να χρειάζονται τη βοήθειά μας. Ας μην αφήσουμε όσα συνέβησαν να σταθούν εμπόδιο στην επιθυμία μας να προσφέρουμε και ας συνεχίσουμε να βοηθάμε με αγάπη και προσοχή» κατέληξε η αθλήτρια.