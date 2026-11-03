Σκηνές έντασης σημειώνονται από τις πρώτες μεσημεριανές ώρες σήμερα στο κέντρο του Παρισιού όπου ομάδες φοιτητών, περικυκλωμένες από αστυνομικές δυνάμεις, επιχειρούν να διαδηλώσουν γύρω από τη Σορβόνη, παρά την κυβερνητική και δικαστική απαγόρευση. Εκπρόσωποι των φοιτητών ανέφεραν ότι περίπου οι μισές από τις πανεπιστημιακές σχολές της πρωτεύουσας συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, ενώ εκπρόσωποι των μαθητών ανέφεραν ότι περίπου 500 σχολεία βρίσκονται υπό κατάληψη.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν 51 από τις 184 πανεπιστημιακές σχολές, ενώ τα υπό κατάληψη σχολεία δεν ξεπερνούν τα 50, δηλαδή δεν υπερβαίνουν το 1,3% του συνόλου.

Εκπρόσωποι των φοιτητών και των μαθητών θεωρούν ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις, που επιτρέπουν τις διαδηλώσεις μόνο στις παρυφές του Παρισιού, επί της ουσίας συνιστούν απαγόρευση των κινητοποιήσεων και δηλώνουν έτοιμοι για νέες κινητοποιήσεις την ερχόμενη Πέμπτη, όπως άλλωστε και το ερχόμενο Σάββατο που τα συνδικάτα έχουν εξαγγείλει απεργιακές κινητοποιήσεις.