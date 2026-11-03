Ο Σταύρος Θεοδωράκης βουτά στο Θρακικό πέλαγος και μαζί με τις δύτριες της διεθνούς οργάνωσης “Sea Shepherd” αναζητούν και ανασύρουν παράνομες παγίδες χταποδιών.

Το ταξίδι των «Πρωταγωνιστών» με το πλοίο των «βοσκών της θάλασσας» ξεκινά από το λιμάνι του Πόρτο Λάγος, στην Ξάνθη, ένα από τα «προπύργια» της παράνομης αλιείας στην Ελλάδα.

Η Ιταλίδα καπετάνισσα Ρομπέρτα Πιετρασάντα, η επικεφαλής της εκστρατείας Βάλια Στεφανουδάκη και η ύπαρχος Λένα Βαρβάρου οδηγούν τον Σταύρο Θεοδωράκη στα λημέρια των παράνομων αλιέων.

Με την παρουσία και την επίβλεψη σκάφους του Λιμενικού Σώματος, ανασύρουν παγίδες από τον βυθό και απελευθερώνουν μικρά χταπόδια ή μάνες σε περίοδο αναπαραγωγής.

Οι αριθμοί αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής.

Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν ανασυρθεί περισσότερες από 50.000 παράνομες παγίδες, δεμένες στον βυθό με σχοινιά συνολικού μήκους άνω των 500 χιλιομέτρων – όσο περίπου η απόσταση Αθήνας – Θεσσαλονίκης.

Και έχουν απελευθερωθεί περισσότερα από 4.000 χταπόδια.

Πίσω όμως από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι. Ψαράδες που βλέπουν το μεροκάματό τους να χάνεται, επιστήμονες που προειδοποιούν και εθελόντριες που ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα για να προστατεύσουν τη θαλάσσια ζωή.

«Τους ξέρω, αλλά τι να τους πω εγώ και γιατί να με ακούσουν, αφού το κέρδος τους είναι πολύ μεγάλο», αποκαλύπτει ο Νίκος Μπρουκέλης, πρόεδρος των Παράκτιων Αλιέων του Δήμου Αβδήρων.

«Είναι σαν ένα σκάφος να παίρνει το ψωμί από 10 οικογένειες», λέει ο Δημήτρης Τσιάνης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων.

«Όλοι ψαρεύουν παράνομα, όλοι ανεξαιρέτως. Το παραδέχονται και οι ίδιοι», δηλώνει ο Θανάσης Τσικλήρας, καθηγητής Ιχθυολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.