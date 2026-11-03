Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να απέλυσε την πιλότο του ιδιωτικού του τζετ δίνοντάς της αποζημίωση ύψους… 100 εκατ. ευρώ, επειδή η Τζορτζίνα Ροντρίγκες ζήλευε.

Μπορεί ο Πορτογάλος άσος της Αλ Νασρ να μην απασχολεί πλέον τόσο πολύ με τις αγωνιστικές του επιδόσεις, αν και συνεχίζει την προσπάθειά του για να φτάσει στα 1.000 γκολ, απασχολεί όμως συνεχώς με θέματα που δεν αφορούν το ποδόσφαιρο.

Αυτό αποδεικνύεται και από το δημοσίευμα της τουρκικής ιστοσελίδας Haberler, στο οποίο αναφέρεται ότι ο Ρονάλντο απέλυσε την πιλότο του ιδιωτικού του τζετ, ονόματι Σοφία Βανς, επειδή αυτό ήθελε η σύντροφός του.

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκες φέρεται να ζήλευε λόγω της οικειότητας που υπήρχε ανάμεσα στον CR7 και την πιλότο, οπότε ζήτησε την απόλυσή της και η επιθυμία της έγινε πραγματικότητα.

Αν αυτό προκαλεί εντύπωση, ακόμη μεγαλύτερη προκαλεί το γεγονός ότι οι Τούρκοι υποστηρίζουν πως η πιλότος, οι ετήσιες απολαβές της οποίας έφταναν στα 2 εκατ. ευρώ, θα πάρει ως αποζημίωση… 100 εκατ.

Προς το παρόν, ούτε ο Ρονάλντο ούτε η σύντροφός του έχουν προχωρήσει σε κάποιο σχόλιο για το συγκεκριμένο δημοσίευμα.