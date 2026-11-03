Στη σύλληψη ενός 52χρονου άνδρα στην Αττική προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν περισσότερα από 3.900 αρχεία πορνογραφικού περιεχομένου, ορισμένα από τα οποία απεικόνιζαν ανήλικους ακόμη και 12 ετών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου 2026, έπειτα από έρευνα των αστυνομικών αρχών για τη διερεύνηση αδικημάτων που σχετίζονται με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο 52χρονος διατηρούσε μεγάλο αριθμό σχετικών ψηφιακών αρχείων.

Τι εντοπίστηκε στο σπίτι του 52χρονου

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του συλληφθέντος, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβανόταν ψηφιακός φάκελος με περισσότερα από 3.900 αρχεία πορνογραφικού περιεχομένου, με ορισμένα από αυτά να απεικονίζουν παιδιά ηλικίας ακόμη και 12 ετών.

Παράλληλα, κατά την έρευνα κατασχέθηκε και το χρηματικό ποσό των 3.555 ευρώ.

Στον εισαγγελέα ο συλληφθείς

Ο 52χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν αποτελούν μέρος της αστυνομικής έρευνας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ η υπόθεση διερευνήθηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, στο πλαίσιο των ελέγχων για αδικήματα που αφορούν την πορνογραφία ανηλίκων.