Οι Βρυξέλλες θέτουν στενό χρονοδιάγραμμα στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να παρουσιάσουν τους υποψηφίους τους για την ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τον αντικαταστάτη της Κριστίν Λαγκάρντ να αναμένεται να γίνει γνωστός νωρίτερα του προβλεπόμενου.

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, απηύθυνε έκκληση στα μέλη της ομάδας για την κατάθεση των ονομάτων των υποψηφίων τους έως την Παρασκευή, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Ευρωζώνης την Τρίτη.

Η ανακοίνωση της παραίτησης της Λαγκάρντ την προηγούμενη εβδομάδα, αρκετά νωρίτερα του προβλεπόμενου τέλους της οκταετούς θητείας της, ήρθε μέσα σε ένα τεταμένο κλίμα στην Ευρώπη το οποίο χαρακτηρίζεται από ένα νέο κύμα πληθωρισμού, καθώς και την συνεχώς αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών σχετικά με το οικονομικό και πολιτικό μέλλον της Γαλλίας, με πολλά να κρίνονται στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές του Απριλίου.

Η διαδικασία ανάδειξης του προέδρου, καθώς και των πέντε μελών του εκτελεστικού συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γίνεται από τους ηγέτες των 21 κρατών-μελών της Ευρωζώνης, από κοινού με το Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τον νικητή υποψήφιο να χρειάζεται να λάβει την στήριξη τουλάχιστον 16 κρατών με συνολικό πληθυσμό ισοδύναμο ή μεγαλύτερο αυτού του συνόλου της ομάδας.

«Φαβορί» για τη διαδοχή της Γαλλίδας πολιτικού θεωρούνται ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντεθ δε Κος, γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακονονισμών, και ο Ολλανδός Κλάας Κνοτ, πρώην κυβερνήτης της Ολλανδικής Κεντρικής Τράπεζας, με αμφότερους να έχουν λάβει την στήριξη των εθνικών τους κυβερνήσεων και, ταυτόχρονα, να προωθούνται ως πραγματιστές υποψήφιοι και υπέρμαχοι της ομοφωνίας αντί της σύγκρουσης και της ιδεολογικής επιβολής.

Ωστόσο, τυχόν εκπλήξεις δεν αποκλείονται ακόμη και την «ύστατη ώρα», με χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση της απερχόμενης προέδρου, η υποψηφιότητα της οποίας κατατέθηκε την τελευταία στιγμή από τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, το 2019.