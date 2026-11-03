Ένα νέο κεφάλαιο για την Κυριάκος Παληός Α.Ε.Β.Ε. εγκαινιάστηκε στις 21 Οκτωβρίου, με το άνοιγμα του νέου κτιρίου της εταιρείας και την Kärcher να δίνει δυναμικό παρών, στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας των δύο εταιρειών.

Με πολυετή παρουσία στον χώρο των ανυψωτικών περονοφόρων, των μηχανημάτων διαχείρισης υλικού και καθαρισμού και των ολοκληρωμένων B2B λύσεων, η Κυριάκος Παληός Α.Ε.Β.Ε. αποτελεί από το 2026 επίσημο συνεργάτη της Kärcher. H συνεργασία των δύο εταιρειών συνδυάζει την τεχνογνωσία και τη διεθνή εμπειρία της Kärcher στον επαγγελματικό καθαρισμό με την εμπειρία της Παληός στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Με αφορμή τα εγκαίνια, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα αντιπροσωπευτικό φάσμα των επαγγελματικών λύσεων Kärcher, με ιδιαίτερη έμφαση στις μηχανές περιποίησης δαπέδου.

Σχεδιασμένες για να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές απαιτήσεις επαγγελματικών, εμπορικών και βιομηχανικών χώρων, οι μηχανές περιποίησης δαπέδου Kärcher συνδυάζουν υψηλή απόδοση, ευκολία χειρισμού και εργονομία, συμβάλλοντας στη μείωση του απαιτούμενου χρόνου εργασίας και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση μεγάλων επιφανειών. Από συμπαγείς μηχανές για χώρους με περιορισμένη δυνατότητα ελιγμών έως ισχυρές επικαθήμενες λύσεις για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, η γκάμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αναγκών.

Την παρουσία της Kärcher συμπλήρωσαν επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης, που συνδυάζουν ισχυρή καθαριστική απόδοση με τεχνολογίες εξοικονόμησης πόρων, καθώς και σάρωθρα, σχεδιασμένα για γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό ακόμη και σε απαιτητικά επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Τα εγκαίνια του νέου κτιρίου αποτέλεσαν ταυτόχρονα μια ευκαιρία γνωριμίας με τη νέα συνεργασία της Κυριάκος Παληός Α.Ε.Β.Ε. με την Kärcher και με ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων που έχει σχεδιαστεί γύρω από τις πραγματικές ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία.

Με κοινό προσανατολισμό στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα, οι δύο εταιρείες ενώνουν την τεχνογνωσία τους με στόχο να βρίσκονται σταθερά δίπλα στις επιχειρήσεις, προσφέροντας λύσεις που κάνουν την καθημερινή τους λειτουργία πιο αποδοτική.