Με καλάθι του Μουρ στο τελευταίο δευτερόλεπτο ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Ρόμα με 113-11 και έχει 4 νίκες σε έξι αγωνιστικές στο Eurocup.

Οι Ιταλοί ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 6-2 στο ξεκίνημα, στη συνέχεια όμως οι «ασπρόμαυροι» βελτιώθηκαν στην άμυνα, έβρισκαν λύσεις στην επίθεση και προηγήθηκαν με 18-12 στο 6′ και με 29-22 στο 10′, καταφέρνοντας στη συνέχεια να πάνε και στο +10 (48-38 στο 15′).

Οι δύο ομάδες ήταν εξαιρετικές στην επίθεση αλλά τραγικές στην άμυνα και αυτό φαίνεται και από το σκορ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο ήταν… 61-60! Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου ο «δικέφαλος του βορρά» προηγήθηκε με 66-60, η Ρόμα όμως με επιμέρους σκορ 9-2 πέρασε μπροστά με 68-69 στο 24′.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι πέρασε και πάλι μπροστά και μπήκε από το +6 (92-86) στο τελευταίο δεκάλεπτο, όπου οι Ιταλοί κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 106-106 και να περάσουν μπροστά με 109-111, ένα λεπτό πριν τη λήξη του ματς.

Ο ΠΑΟΚ, όμως, κατάφερε να ισοφαρίσει στα 42 δευτερόλεπτα με τον Μουρ (111-111) και αυτός ήταν που σκόραρε και στο τελευταίο δευτερόλεπτο, έπειτα από επιθετικό ριμπάουντ, για το τελικό 113-111!

Τα δεκάλεπτα: 29-22, 61-60, 92-86, 113-111

ΠΑΟΚ (Αντρέα Τρινκιέρι): Γκρέι 8, Ταϊρί 27 (6), Όσμαν 25 (3), Αλεξάντερ 6, Χουγκάζ 4 (1), Χάτζινς 3 (1), Φόστερ 20 (4), Περσίδης, Μοτιεγιούνας, Μουρ 13, Καλάθης 7 (1), Μπαζίνας.

Ρόμα (Αλεσάντρο Μάγκρο): Μάνιον 18 (1), Ουότσον 9 (2), Ντέιβις 6 (1), Φλάουερς 7 (1), Στίβενσον 16 (2), Αγιαγί 16 (1), Στράουτινς 6, Σιμόνοβιτς 17 (2), Ολίνικ 14 (1), Μετζανότε 2.