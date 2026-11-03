Ο επικεφαλής του μπλοκ της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, κατηγόρησε απόψε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για «πογκρόμ κατά της δημοκρατίας», αφότου η γενική εισαγγελέας εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με την αμεροληψία της έρευνας που ξεκίνησαν οι υπηρεσίες ασφαλείας για υποψίες εκλογικής νοθείας από τα αραβικά κόμματα.

«Τα μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας, των δυνάμεων της τάξης και της δημόσιας διοίκησης στο Ισραήλ υπηρετούν το κράτος και όχι τον ηγέτη του», αναφέρει ο Άιζενκοτ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.



«Μέσα στην απόγνωσή τους, το Λικούντ και ο Νετανιάχου επιχειρούν να εξαπολύσουν πογκρόμ κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», υπογραμμίζει, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.