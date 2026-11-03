Στο στόχαστρο του Άδωνι Γεωργιάδη βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, με τον υπουργό Υγείας να εξαπολύει σφοδρή επίθεση εναντίον του πρώην πρωθυπουργού, διατυπώνοντας, μεταξύ άλλων, τον ισχυρισμό ότι είχε λάβει χρήματα από τον Νικολάς Μαδούρο το 2012. Μιλώντας στο Action, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην υπόθεση χρηματοδότησης των Podemos στην Ισπανία, επιχείρησε να τη συνδέσει με τον ΣΥΡΙΖΑ και κάλεσε τον κ. Τσίπρα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του.

«Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τον Μαδούρο το 2012», υποστήριξε ο υπουργός Υγείας, επικαλούμενος έρευνα της ισπανικής Δικαιοσύνης σχετικά με τη φερόμενη χρηματοδότηση των Podemos την ίδια περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους πολιτικούς δεσμούς του ισπανικού κόμματος με τον ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντάς τα αδελφά κόμματα.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης επανέφερε το ζήτημα επιστολής που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας στον Νικολάς Μαδούρο, ζητώντας την παρέμβασή του για τον τότε πρέσβη της Βενεζουέλας στην Αθήνα, ο οποίος αντιμετώπιζε καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Ο υπουργός επικαλέστηκε επίσης όσα φέρεται να είχε αποκαλύψει αξιωματούχος της Βενεζουέλας στον δημοσιογράφο Ιάσωνα Πιπίνη, ισχυριζόμενος ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε παραλάβει βαλίτσα με χρήματα το καλοκαίρι του 2012. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία στο παρατιθέμενο υλικό.

«Δεν του κάνει μήνυση για να μην βγουν τα εμβάσματα», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, προκαλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να απαντήσει στις κατηγορίες.

«Σερβιτόρος συμφερόντων» και νέες βολές για τη Novartis

Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και στην υπόθεση Novartis, με τον υπουργό Υγείας να ασκεί δριμεία κριτική στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και να αναφέρεται στον ρόλο του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.

Ο κ. Γεωργιάδης αμφισβήτησε επίσης τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα περί πολιτικής εντιμότητας, κατηγορώντας τον ότι εξυπηρετεί οικονομικά συμφέροντα και ότι απολαμβάνει την υποστήριξη εύπορων επιχειρηματικών κύκλων.

«Έκανες τη συμμορία Novartis, έκανες τον Παπαγγελόπουλο, τα έπαιρνες από όποιον πετούσε και κολυμπούσε, είσαι στη βίλα στο Σούνιο, σταμάτα επιτέλους τη ρητορική για τη εντιμόιτητα», ανέφερε και πρόσθεσε: «Ο Τσίπρας είναι ”Σερβιτόρος” συμφερόντων – Όλοι οι πλούσιοι τον αγαπάνε».