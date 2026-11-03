Στις 4 Νοεμβρίου 1996, το πολεμικό σκάφος «Κωστάκος» βρισκόταν σε πλήρη συσκότιση για να μην εντοπιστεί από τον υποτιθέμενο εχθρό, στο πλαίσιο στρατιωτικής άσκησης, όταν χτυπήθηκε από ένα επιβατηγό της γραμμής. Το πλοίο βυθίστηκε στα ανοιχτά της Σάμου, παρασύροντας στον θάνατο τέσσερα μέλη του πληρώματος.

Tο επιβατηγό-οχηματαγωγό «Σάμαινα» εκτελούσε το δρομολόγιο από το Βαθύ προς το Καρλόβασι και προσέκρουσε με σφοδρότητα στην πυραυλάκατο «Ανθυποπλοίαρχος Κωστάκος» (Ρ-25), στη θαλάσσια περιοχή Αυλάκια της Σάμου.

Η πυραυλάκατος συμμετείχε στη μεγάλη διακλαδική άσκηση «Παρμενίων ’96» και σύμφωνα με το σενάριο, παρέμενε σχεδόν ακίνητη κοντά στην ακτή, με σβηστά τα φώτα της, περιμένοντας τον «εχθρό». Το «Σάμαινα», στο οποίο επέβαιναν 71 επιβάτες και 50 μέλη πληρώματος, έπλεε κοντά στις ακτές του νησιού.

Η πρόσκρουση ήταν καταστροφική. Το μεγαλύτερο επιβατηγό εμβόλισε τη δεξιά πλευρά της πυραυλακάτου, προς την πρύμνη, προκαλώντας τεράστιο ρήγμα στο σκάφος. Μέσα σε λίγα λεπτά, το πολεμικό βυθίστηκε. Οι ζημιές στο «Σάμαινα» ήταν συγκριτικά μικρές.

Από τα 38 μέλη του πληρώματος της «Κωστάκος», τα 34 διασώθηκαν με τη βοήθεια λέμβων του επιβατηγού και άλλων πλοίων που έσπευσαν στην περιοχή. Τέσσερις άνδρες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό της πυραυλακάτου: ο ανθυπασπιστής Κανέλλος Κοκκίνης και οι κελευστές Απόστολος Ασπρογέρακας, Γεώργιος Αναδρανιστάκης και Βασίλειος Μαυρογιώργος.

Το δυστύχημα προκάλεσε σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, το «Σάμαινα» δεν είχε ενημερωθεί για την παρουσία της πυραυλακάτου στην περιοχή, ενώ το επιβατηγό είχε κινηθεί πλησιέστερα στην ακτή από τη συνήθη πορεία του.

Το πόρισμα της Επιτροπής Πραγματογνωμόνων του Πολεμικού Ναυτικού απέδωσε ευθύνες και στις δύο πλευρές: στο επιβατηγό κυρίως για την πρόκληση της σύγκρουσης και στην πυραυλάκατο για τη μη αποφυγή της. Ακολούθησαν δικαστικές διαδικασίες, με τον πλοίαρχο και τον ύπαρχο του «Σάμαινα» να παραπέμπονται σε δίκη για το ναυάγιο.

Η «Κωστάκος» παρέμεινε για μήνες στον βυθό, σε βάθος περίπου 165 μέτρων. Ανελκύστηκε στις 15 Μαρτίου 1997, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση, με βασικό στόχο να παραδοθούν οι σοροί των τεσσάρων ναυτικών στις οικογένειές τους. Το σκάφος δεν επέστρεψε ποτέ στην ενεργό υπηρεσία.

Στις 29 Μαρτίου, όταν απεγκλωβίστηκαν οι σοροί, το ρολόι στο χέρι ενός από τους νεκρούς εξακολουθούσε να λειτουργεί, έπειτα από σχεδόν πέντε μήνες στη θάλασσα και από αυτό τον αναγνώρισε ο πατέρας του.

Τι άλλο έγινε σαν σήμερα

1821: Οι επαναστατημένοι Έλληνες νικούν τους Οθωμανούς στο Χαλάνδρι και το Μαρούσι, καταλαμβάνουν την Αθήνα και ξεκινούν τη δεύτερη πολιορκία της Ακρόπολης, όπου παραμένει η οθωμανική φρουρά.

1899: Κυκλοφορεί το έργο του Σίγκμουντ Φρόιντ «Η ερμηνεία των ονείρων», ένα από τα θεμελιώδη βιβλία της ψυχανάλυσης, στο οποίο αναπτύσσει τη θεωρία του για τα όνειρα και το ασυνείδητο.

1918: Πραγματοποιείται στον Πειραιά το ιδρυτικό συνέδριο του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας (ΣΕΚΕ), που αργότερα θα μετονομαστεί σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ).

1922: Ο Βρετανός αρχαιολόγος Χάουαρντ Κάρτερ ανακαλύπτει το πρώτο σκαλοπάτι που οδηγεί στον τάφο του Τουταγχαμών, στην Αίγυπτο. Στις 26 Νοεμβρίου αντικρίζει τους θησαυρούς του Φαραώ, σε μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 20ού αιώνα.

1924: Καταστροφική πλημμύρα πλήττει την Καλαμάτα, όταν ισχυρή νεροποντή προκαλεί την υπερχείλιση του ποταμού Νέδοντα. Δεκαπέντε άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, ενώ μεγάλες καταστροφές σημειώνονται στην πόλη.

1944: Ολοκληρώνεται η αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων κατοχής από την ηπειρωτική Ελλάδα. Γερμανικές φρουρές παραμένουν σε ορισμένα νησιά και στην Κρήτη, όπου η κατοχή συνεχίζεται μέχρι το 1945.

1966: Καταστροφικές πλημμύρες πλήττουν τη Φλωρεντία και τη Βενετία. Ο ποταμός Άρνος υπερχειλίζει, καταστρέφοντας χιλιάδες έργα τέχνης και πολύτιμα βιβλία, ενώ στη Βενετία η στάθμη του νερού φτάνει τα 1,94 μέτρα, ιστορικό ρεκόρ που παραμένει ακατάρριπτο.

1973: Η Ολλανδία εφαρμόζει την πρώτη Κυριακή χωρίς αυτοκίνητα, ως μέτρο αντιμετώπισης της πετρελαϊκής κρίσης. Οι αυτοκινητόδρομοι αδειάζουν από οχήματα και γεμίζουν ποδηλάτες και πεζούς, δημιουργώντας ιστορικές εικόνες.

1979: Ιρανοί ισλαμιστές φοιτητές καταλαμβάνουν την αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη. Η κρίση των ομήρων διαρκεί 444 ημέρες, με 52 Αμερικανούς να παραμένουν αιχμάλωτοι, προκαλώντας βαθιά ρήξη στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν.

1995: Δολοφονείται στο Τελ Αβίβ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Γιτζάκ Ράμπιν από Εβραίο εξτρεμιστή, μετά από συγκέντρωση υπέρ της ειρήνης. Η δολοφονία του αποτελεί βαρύ πλήγμα στην ειρηνευτική διαδικασία Ισραήλ και Παλαιστινίων.

1996: Η ελληνική πυραυλάκατος «Κωστάκος» εμβολίζεται από το επιβατηγό πλοίο «Σάμαινα», βόρεια της Σάμου, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης. Τέσσερις υπαξιωματικοί σκοτώνονται, ενώ το πολεμικό σκάφος βυθίζεται.

2001: Ο Βλάσης Μάρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μονόζυγο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στη Γάνδη, σημειώνοντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής γυμναστικής.

2008: Ο Μπαράκ Ομπάμα εκλέγεται 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος της χώρας. Επικρατεί του Τζον Μακέιν, εξασφαλίζοντας 365 εκλέκτορες.

2021: Ο Πάπας Φραγκίσκος διορίζει τη Ραφαέλα Πετρίνι γενική γραμματέα της Διοίκησης του Κράτους της Πόλης του Βατικανού. Γίνεται η πρώτη γυναίκα στη συγκεκριμένη θέση και η υψηλότερα ιστάμενη γυναίκα στο Βατικανό εκείνη την περίοδο.

Γεννήσεις

1883 – Νικόλαος Πλαστήρας, Έλληνας στρατηγός και πολιτικός, γνωστός ως «Μαύρος Καβαλάρης» για την τόλμη και τη δράση του στο μέτωπο. Διακρίθηκε στη Μικρασιατική Εκστρατεία, όπου ηγήθηκε μονάδων με αποφασιστικότητα σε κρίσιμες μάχες. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή συμμετείχε στην Επανάσταση του 1922 και αργότερα διετέλεσε πρωθυπουργός, προωθώντας πολιτικές συμφιλίωσης σε μια βαθιά διχασμένη Ελλάδα. Θεωρείται σύμβολο πατριωτισμού και στρατιωτικής αρετής.

1901 – Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος, γνωστός για την ανασκαφή και αποκάλυψη του μινωικού οικισμού στο Ακρωτήρι της Θήρας, ενός από τα σημαντικότερα προϊστορικά κέντρα του Αιγαίου. Η ανακάλυψη αυτή έφερε στο φως εξαιρετικά διατηρημένες τοιχογραφίες και αντικείμενα, αποκαλύπτοντας την υψηλή ανάπτυξη του κυκλαδικού και μινωικού πολιτισμού. Υπήρξε καθηγητής Πανεπιστημίου και Γενικός Επιθεωρητής Αρχαιοτήτων, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μελέτη της προϊστορικής Ελλάδας.

1969 – Μάθιου Μακόναχι (Matthew McConaughey), Αμερικανός ηθοποιός, γνωστός για την εντυπωσιακή πορεία του στο Χόλιγουντ και τη μετάβασή του από ρομαντικές κομεντί σε βαθιά δραματικούς ρόλους. Βραβεύτηκε με Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Dallas Buyers Club». Ξεχώρισε επίσης στη σειρά «True Detective» και σε ταινίες όπως «Interstellar». Διακρίνεται για τη χαρισματική του παρουσία και τη φιλοσοφική, συχνά αντισυμβατική του στάση ζωής.

1972 – Λουίς Φίγκο (Luís Figo), Πορτογάλος ποδοσφαιριστής και ένας από τους κορυφαίους της γενιάς του. Αγωνίστηκε ως δεξιός εξτρέμ, διακρινόμενος για την τεχνική, την ταχύτητα και την ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός. Έπαιξε σε μεγάλες ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Ίντερ, κατακτώντας σημαντικούς τίτλους. Το 2000 αναδείχθηκε Καλύτερος Παίκτης της Χρονιάς από τη FIFA. Υπήρξε ηγετική μορφή της Εθνικής Πορτογαλίας.

Θάνατοι

1847 – Φέλιξ Μέντελσον (Felix Mendelssohn), Γερμανός συνθέτης του Ρομαντισμού, με καθοριστική επιρροή στη δυτική κλασική μουσική. Υπήρξε παιδί-θαύμα, μαέστρος, πιανίστας και οργανίστας, δημιουργώντας έργα με λυρικότητα, κομψότητα και έντονη μελωδική ευαισθησία. Ανάμεσα στα γνωστότερά του έργα είναι το «Όνειρο Θερινής Νυκτός» (με τον διάσημο «Γάμοπομπικό»), η «Σκωτική Συμφωνία» και τα «Τραγούδια χωρίς λόγια». Συνέβαλε επίσης στην αναβίωση της μουσικής του Μπαχ.

1982 – Ζακ Τατί (Jacques Tati), Γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης, από τις πιο ιδιαίτερες και επιδραστικές μορφές του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Γνωστός για τον εμβληματικό χαρακτήρα του κύριου Ιλό, ανέπτυξε ένα μοναδικό ύφος κωμωδίας βασισμένο στην παρατήρηση της καθημερινότητας, τον οπτικό χιούμορ και τον λεπτό σαρκασμό για τη σύγχρονη ζωή. Ταινίες όπως «Playtime» και «Mon Oncle» θεωρούνται αριστουργήματα της κινηματογραφικής γλώσσας.

2015 – Κώστας Τσάκωνας, Έλληνας ηθοποιός, γνωστός κυρίως για τους κωμικούς του ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Με τον χαρακτηριστικό του τρόπο ομιλίας, το άμεσο χιούμορ και τη λαϊκή του ευαισθησία, αγαπήθηκε από το ευρύ κοινό. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός από ταινίες της δεκαετίας του ’80 και ’90, όπως «Έλα να αγαπηθούμε ντάρλινγκ» και «Ο παπα-Σούλης». Παρά τις δυσκολίες της ζωής του, άφησε ζεστή και ανθρώπινη παρουσία στο ελληνικό θέατρο και σινεμά.

Ιωαννίκιος, Ιωαννίκη, Νίκανδρος, Νικάνδρα, Πορφύριος, Πορφυρία