Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παραδοθεί η εντυπωσιακή Αψίδα του Θριάμβου που σχεδιάζει να κατασκευάσει στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε την Τρίτη το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το μνημείο, ύψους 76 μέτρων, αποτελεί ένα από τα μεγάλα κατασκευαστικά σχέδια του Αμερικανού προέδρου για την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, η υλοποίησή του αντιμετωπίζει νομικά εμπόδια, καθώς έχουν κατατεθεί προσφυγές με αίτημα να σταματήσουν οι εργασίες.

Σύμφωνα με το Reuters, το υπουργείο Δικαιοσύνης εκτιμά ότι η συνολική διάρκεια κατασκευής θα κυμανθεί από 33 έως 39 μήνες, γεγονός που σημαίνει ότι το έργο δεν θα έχει ολοκληρωθεί έως τη λήξη της θητείας του Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2029.

Έως οκτώ μήνες μόνο για τις εκσκαφές και τα θεμέλια

Το αρχικό στάδιο του έργου αναμένεται να διαρκέσει από έξι έως οκτώ μήνες και θα περιλαμβάνει αποκλειστικά υπόγειες εκσκαφές και εργασίες θεμελίωσης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσίασε η αμερικανική κυβέρνηση, οι κατασκευαστικές εργασίες πάνω από το έδαφος δεν προβλέπεται να ξεκινήσουν πριν από τον Μάιο του 2027.

Παράλληλα, η κατασκευή ενδέχεται να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις ακόμη και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο να έχει ξεπεράσει τα δικαστικά εμπόδια.

Οι προσφυγές που απειλούν να μπλοκάρουν το έργο

Το σχέδιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις και βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικών διαδικασιών, με προσφεύγοντες να ζητούν την αναστολή της κατασκευής.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται βετεράνοι του πολέμου του Βιετνάμ και ειδικός στην ιστορία της αρχιτεκτονικής, ενώ προσφυγές έχουν καταθέσει και η Ουάσινγκτον με τη Βιρτζίνια.

Οι ενστάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τις επιπτώσεις του έργου στον περιβάλλοντα χώρο, την κυκλοφορία και τον χαρακτήρα της περιοχής κοντά στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον.

Ομοσπονδιακή δικαστής έχει θέσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις ενημέρωσης του δικαστηρίου πριν από την έναρξη οποιασδήποτε σχετικής δραστηριότητας.

Ένα μνημείο ύψους 76 μέτρων στην αμερικανική πρωτεύουσα

Η σχεδιαζόμενη Αψίδα του Θριάμβου πρόκειται να ανεγερθεί κοντά στη γέφυρα Memorial Bridge, που συνδέει την Ουάσινγκτον με το Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον.

Σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν παρουσιαστεί, το μνημείο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χώρους παρατήρησης, ανελκυστήρες και βοηθητικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Τραμπ έχει παρουσιάσει την αψίδα ως ένα νέο εμβληματικό τοπόσημο για την αμερικανική πρωτεύουσα, υποστηρίζοντας επίσης ότι το έργο θα μπορούσε να εξυπηρετεί σκοπούς εθνικής ασφάλειας.

Προς το παρόν, πάντως, το μέλλον του σχεδίου εξαρτάται από τις εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και την έκβαση των δικαστικών προσφυγών.

Ακόμη και εάν η κατασκευή προχωρήσει σύμφωνα με το κυβερνητικό χρονοδιάγραμμα, η Αψίδα του Θριάμβου δεν αναμένεται να είναι έτοιμη πριν από την αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο.