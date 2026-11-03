Στους 33 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση στο χωριό Κομισούβαχα, στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ενώ περισσότεροι από 50 άνθρωποι ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Τον νεότερο απολογισμό ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από το Βερολίνο όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, μία ημέρα μετά τον βομβαρδισμό.

«Ένα μόνο πλήγμα προκάλεσε 33 θανάτους. Πέντε άνθρωποι διασώθηκαν και περισσότεροι από 50 μπορεί ακόμη να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια», δήλωσε ο Ζελένσκι, περιγράφοντας τις δραματικές συνέπειες της επίθεσης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος καταδίκασε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα τον βομβαρδισμό, χαρακτηρίζοντάς τον «ένα φρικτό πλήγμα, μία από τις μεγαλύτερες σφαγές που έχουν διαπράξει οι Ρώσοι από την αρχή αυτού του πολέμου».

Η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, ο βομβαρδισμός σημειώθηκε στο χωριό Κομισούβαχα, το οποίο βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου στην περιφέρεια της Ζαπορίζια.

Την ώρα της επίθεσης βρισκόταν σε εξέλιξη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι δηλώσεις Ζελένσκι εντείνουν την ανησυχία για τον τελικό αριθμό των θυμάτων, καθώς παραμένει άγνωστο πόσοι από τους ανθρώπους που ενδέχεται να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια είναι ζωντανοί.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ ο απολογισμός των 33 νεκρών αποτελεί νεότερη ενημέρωση σε σχέση με τις αρχικές αναφορές για τα θύματα της επίθεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ο ακριβής αριθμός των εγκλωβισμένων, ενώ τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έχουν διασταυρωθεί ανεξάρτητα.