Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι της Σύρου, έπειτα από ανώνυμη απειλή για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στα ύφαλα του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris», σημαίας Παναμά, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 1.537 άτομα.

Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση του πλοίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση ελέγχου για να διαπιστωθεί εάν η απειλή είναι πραγματική.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, άγνωστο άτομο επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου VHF με το κρουαζιερόπλοιο, υποστηρίζοντας ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο υποθαλάσσιο τμήμα του σκάφους.

Ο πλοίαρχος ενημέρωσε αμέσως το Λιμεναρχείο Σύρου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και να ενεργοποιηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Έρευνες με σκύλο ανίχνευσης και δύτη – Αναμένεται η ΜΥΑ

Στο σημείο επιχειρούν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία πραγματοποιούν ελέγχους με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης και ιδιώτη δύτη.

Παράλληλα, αναμένεται να συνδράμει στην επιχείρηση και η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στο υποθαλάσσιο τμήμα του κρουαζιερόπλοιου.

Με προορισμό τη Χάιφα και 1.537 επιβαίνοντες

Το «Crown Iris» επρόκειτο να πραγματοποιήσει προγραμματισμένο δρομολόγιο προς τη Χάιφα του Ισραήλ.

Στο πλοίο βρίσκονταν 940 επιβάτες και 597 μέλη πληρώματος, δηλαδή συνολικά 1.537 άτομα.

Η εκκένωση αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, ενώ οι έρευνες των λιμενικών αρχών συνεχίζονται.