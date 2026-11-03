Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 2-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης εκτός έδρας για την 4η αγωνιστική του Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν διέσυρε με 6-0 τη Βιγιαρεάλ στην Ισπανία, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επανήλθε από το 0-2 και επικράτησε της Ρόμα με 3-2.

Στο Μετροπολιτάνο οι Ατλέτικο και Μπάγερν ήταν αποφασισμένες να τα δώσουν όλα για τη νίκη και αμφότερες είχαν ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο για να σκοράρουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Το γκολ, τελικά, ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 54′, όταν ο Καρλ εκμεταλλεύθηκε το λάθος της άμυνας των γηπεδούχων και πλάσαρε τον Όμπλακ για το 0-1.

Στο 73′ η Μπάγερν είχε δοκάρι σε σουτ του Ουπαμεκανό που κόντραρε και στο 74′ ο Λάιμερ με δυνατό σουτ, εντός περιοχής, έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και μέσα για το 0-2, σφραγίζοντας τη νίκη της ομάδας του.

Μεγάλη ανατροπή η Γιουνάιτεντ, 6άρα η Παρί

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ξεχώρισε η μεγάλη ανατροπή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Ρόμα. Οι Ιταλοί άνοιξαν το σκορ στο Όλντ Τράφορντ με τον Σουλέ στην αντεπίθεση στο 11′ και στο 18′ έκαναν το 0-2 με πέναλτι του Μάλεν μετά το χέρι του Χέβεν. Με δεδομένο την τραγική κατάσταση της Γιουνάιτεντ, όλα έδειχναν πως οι Ρωμαίοι θα έπαιρναν εύκολα τη νίκη, τελικά όμως είχαμε ανατροπή.

Στο 55′ ο Φερνάντες με πέναλτι μείωσε σε 1-2, στο 59′ ο Εμπεμό σημάδεψε το δοκάρι και στο τέλος ανέλαβε ο Κούνια: Στο 82′ έκανε το 2-2 από κοντά μετά τη γκάφα του Μπαλέρνι και στο 86′ σκόραρε ξανά για το 3-2, με την ομάδα του Μάντσεστερ να παίρνει μεγάλη νίκη.

Από εκεί και πέρα, η Παρί Σεν Ζερμέν διέσυρε με 6-0 τη Βιγιαρεάλ εκτός έδρας χάρη σε γκολ των Ζοάο Νέβες (9′), Ντουέ (12′), Μαγιουλού (13′), Φαμπιάν Ρουίθ (17′, 50′) και Μπολί (78′), η Μπαρτσελόνα «καθάρισε» με 3-0 την Άστον Βίλα, η Ίντερ νίκησε με το ίδιο σκορ τη Φέγενορντ στο Ρότερνταμ, η ΛΑΣΚ συνέτριψε με 4-0 τη Σλόβαν Μπράτισλάβας, ενώ το Μπόντο Γκλιμτ – Λιλ έληξε 0-0.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (3/11)

Γαλατασαράι – Στουτγκάρδη 2-0

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-1

Μπαρτσελόνα – Άστον Βίλα 3-0

Μπόντο Γκλιμτ – Λιλ 0-0

Φέγενορντ – Ίντερ 0-3

ΛΑΣΚ – Σλόβαν Μπρατισλάβας 4-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ρόμα 3-2

Βιγιαρεάλ – Παρί Σεν Ζερμέν 0-6