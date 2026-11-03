Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στα Εξάρχεια, με τις Αρχές να προχωρούν σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για ένα κουτί που εντοπίστηκε στην περιοχή και προκάλεσε την κινητοποίηση των Αρχών. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να εξετάσει το αντικείμενο και να διαπιστώσει εάν είναι επικίνδυνο.

Για την ασφαλή διεξαγωγή του ελέγχου, η Τροχαία διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αράχωβης, από τη συμβολή της με την Ιπποκράτους έως τη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς και στην οδό Μαυρομιχάλη, από τη Διδότου έως την Ερεσού.