Ένας άνδρας από την Τζαμάικα ψήφιζε παράνομα στις αμερικανικές εκλογές επί 20 και πλέον χρόνια, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι ήταν Αμερικανός πολίτης, όπως ανακοίνωσαν οι ομοσπονδιακές αρχές την Τρίτη, ημέρα των εκλογών.

Ο Antonio Mitchell, μόνιμος κάτοικος των ΗΠΑ που ζει στο Paterson του Νιου Τζέρσεϊ, συνελήφθη στις 28 Οκτωβρίου επειδή ψήφιζε παράνομα σε διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις από το 2000 έως το 2022, ενώ στη συνέχεια είπε ψέματα στην προσπάθειά του να αποκτήσει την αμερικανική υπηκοότητα.

Εγγράφηκε στους εκλογικούς καταλόγους στο Νιου Τζέρσεϊ το 2012, δηλώνοντας ενόρκως ψευδώς ότι ήταν Αμερικανός πολίτης, σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά.



Ο Mitchell ψήφισε επίσης αυτοπροσώπως στις 8 Νοεμβρίου 2022 στις γενικές εκλογές για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως υποστηρίζει η κατηγορία.

Jamaican man illegally voted in US elections for 22 years, lied about citizenship in wild scheme: feds https://t.co/hhq9L1sQG2 https://t.co/3nnmdRgI2y — New York Post (@nypost) November 3, 2026

Όταν υπέβαλε αίτηση για την αμερικανική υπηκοότητα, ο Mitchell είπε ψέματα στις 31 Ιανουαρίου 2025, σημειώνοντας «Όχι» στην ερώτηση αν είχε εγγραφεί ποτέ στους καταλόγους ή αν είχε ψηφίσει σε ομοσπονδιακές, πολιτειακές ή τοπικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Ο Mitchell επέμεινε στο ίδιο ψέμα κατά τη διάρκεια συνέντευξης με αξιωματικό της υπηρεσίας ICE στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της διαδικασίας της αίτησής του.



Σε άλλη συνέντευξη στις 25 Μαρτίου 2026, αρνήθηκε εκ νέου ότι είχε εγγραφεί στους καταλόγους ή ότι είχε ψηφίσει. Ο Mitchell, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 25.000 δολαρίων, κατηγορήθηκε για παράνομη ψήφο αλλοδαπού σε ομοσπονδιακές εκλογές, παράνομη προσπάθεια απόκτησης πολιτογράφησης και υποβολή ψευδών δηλώσεων.



«Η συμμετοχή στις αμερικανικές εκλογές είναι δικαίωμα που ανήκει αποκλειστικά στους δικαιούχους ψηφοφόρους», δήλωσε ο βοηθός διευθυντής δημόσιων υποθέσεων της ICE, Micah Bock. «Όσοι παραβιάζουν εν γνώσει τους την ομοσπονδιακή εκλογική νομοθεσία πρέπει να καταλάβουν ότι οι πράξεις τους έχουν σοβαρές συνέπειες».



«Η ICE δεν μπορεί να αγνοήσει πιθανά ομοσπονδιακά εγκλήματα απλά και μόνο επειδή σχετίζονται με τις εκλογές. Ο νόμος ισχύει για όλους και προτιθέμεθα να τον εφαρμόσουμε».



Η ανακοίνωση της σύλληψης έγινε την ίδια ημέρα με τις ενδιάμεσες εκλογές.



Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε η σύλληψη πάνω από 400 ατόμων για εκλογική απάτη από μη Αμερικανούς πολίτες, σύμφωνα με τη New York Post.