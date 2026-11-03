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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν σε γήπεδο του Σιάτλ, όταν πυροτεχνήματα εξερράγησαν σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από στρατιωτικό ελικόπτερο Black Hawk, κατά τη διάρκεια εναέριας επίδειξης πριν από αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας (2/11), στο στάδιο Lumen Field, λίγο πριν από την αναμέτρηση των Σιάτλ Σίχοκς με τους Σικάγο Μπερς για το πρωτάθλημα του NFL. Στο πλαίσιο της τελετής που συνόδευε την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, τέσσερα στρατιωτικά ελικόπτερα Black Hawk πραγματοποίησαν πτήση πάνω από το γήπεδο, μπροστά σε περίπου 70.000 θεατές.

Τα τρία πρώτα ελικόπτερα πέρασαν χωρίς πρόβλημα, ωστόσο, ενώ το τέταρτο βρισκόταν ακόμη κοντά στο στάδιο, ενεργοποιήθηκαν τα πυροτεχνήματα που είχαν προγραμματιστεί για την έναρξη του αγώνα. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν τόσο κοντά στο αεροσκάφος, ώστε δημιουργήθηκε η εντύπωση πως ορισμένα από τα πυροτεχνήματα ενδέχεται να το χτύπησαν.

Σε βίντεο φαίνεται το στρατιωτικό ελικόπτερο να περνά δίπλα από τις εκρήξεις, ενώ ακούγονται αντιδράσεις έκπληξης από τους θεατές. Αντίστοιχα πλάνα, τραβηγμένα από διαφορετικά σημεία του γηπέδου, αναπαράχθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά το περιστατικό, το Black Hawk συνέχισε κανονικά την πορεία του, ακολουθώντας τα υπόλοιπα ελικόπτερα. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, και τα τέσσερα αεροσκάφη επέστρεψαν με ασφάλεια στη στρατιωτική βάση Joint Base Lewis-McChord, κοντά στην Τακόμα της Ουάσινγκτον.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν κάποιο πυροτέχνημα ή θραύσμα ήρθε πράγματι σε επαφή με το ελικόπτερο, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές.

Το βίντεο πυροδότησε συζητήσεις σχετικά με τον συντονισμό της στρατιωτικής πτήσης και του σόου πυροτεχνημάτων. Αρκετοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ασφάλεια του πληρώματος, διερωτώμενοι πώς επετράπη η εκτόξευση πυροτεχνημάτων προτού απομακρυνθούν όλα τα ελικόπτερα από την περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πτήσεις στρατιωτικών ελικοπτέρων αποτελούν συνηθισμένο μέρος των εκδηλώσεων πριν από αγώνες του NFL, ενώ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, είχε προηγηθεί και δοκιμαστική πτήση για τη συγκεκριμένη εμφάνιση.

Στο αγωνιστικό σκέλος της βραδιάς, οι Σικάγο Μπερς επικράτησαν των Σιάτλ Σίχοκς με 34-17, ωστόσο το περιστατικό με το στρατιωτικό ελικόπτερο ήταν εκείνο που συγκέντρωσε ιδιαίτερη προσοχή στο διαδίκτυο.