Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν σε γήπεδο του Σιάτλ, όταν πυροτεχνήματα εξερράγησαν σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από στρατιωτικό ελικόπτερο Black Hawk, κατά τη διάρκεια εναέριας επίδειξης πριν από αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας (2/11), στο στάδιο Lumen Field, λίγο πριν από την αναμέτρηση των Σιάτλ Σίχοκς με τους Σικάγο Μπερς για το πρωτάθλημα του NFL. Στο πλαίσιο της τελετής που συνόδευε την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, τέσσερα στρατιωτικά ελικόπτερα Black Hawk πραγματοποίησαν πτήση πάνω από το γήπεδο, μπροστά σε περίπου 70.000 θεατές.

WATCH: Fireworks strike a U.S. Army UH-60M Black Hawk helicopter during the Seahawks/Chicago Bears pregame flyover at Lumen Field. https://t.co/IqkyK8xuUX — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 3, 2026

Τα τρία πρώτα ελικόπτερα πέρασαν χωρίς πρόβλημα, ωστόσο, ενώ το τέταρτο βρισκόταν ακόμη κοντά στο στάδιο, ενεργοποιήθηκαν τα πυροτεχνήματα που είχαν προγραμματιστεί για την έναρξη του αγώνα. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν τόσο κοντά στο αεροσκάφος, ώστε δημιουργήθηκε η εντύπωση πως ορισμένα από τα πυροτεχνήματα ενδέχεται να το χτύπησαν.

Σε βίντεο φαίνεται το στρατιωτικό ελικόπτερο να περνά δίπλα από τις εκρήξεις, ενώ ακούγονται αντιδράσεις έκπληξης από τους θεατές. Αντίστοιχα πλάνα, τραβηγμένα από διαφορετικά σημεία του γηπέδου, αναπαράχθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Fireworks appeared to nearly hit a Black Hawk helicopter part of a flyover before the Seahawks-Bears game at Lumen Stadium in Seattle on Monday. Footage from Erik Quintero shows the fireworks going off with one of the four helicopters still in the way. Various viewers took to social media to voice concerns over the apparent close call. — CBS News (@CBSNews) November 3, 2026

Παρά το περιστατικό, το Black Hawk συνέχισε κανονικά την πορεία του, ακολουθώντας τα υπόλοιπα ελικόπτερα. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, και τα τέσσερα αεροσκάφη επέστρεψαν με ασφάλεια στη στρατιωτική βάση Joint Base Lewis-McChord, κοντά στην Τακόμα της Ουάσινγκτον.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν κάποιο πυροτέχνημα ή θραύσμα ήρθε πράγματι σε επαφή με το ελικόπτερο, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές.

Fyrverkerier nära att träffa helikopter över arenan i Seattle En händelse inträffade över Lumen Field i Seattle i samband med uppladdningen inför NFL-matchen mellan Seattle Seahawks och Chicago Bears. En av de militära helikoptrarna från den traditionella överbrytningen passerade arenan precis när arenans pyroteknik utlöstes. Videoklipp från publiken visar hur fyrverkeripjäser sköts upp från arenan och exploderade endast några meter från en arméhelikopter av modellen Black Hawk. Farkosten var den sista i en formation av fyra helikoptrar som genomförde överflygningen under nationalsången. Helikoptern klarade sig utan skador och passerade området säkert trots det korta avståndet. Händelsen uppges ha orsakats av en miss i tidsplaneringen mellan pyroteknikansvariga och flygledningen. — Existenz.se (@Existenzse) November 3, 2026

Το βίντεο πυροδότησε συζητήσεις σχετικά με τον συντονισμό της στρατιωτικής πτήσης και του σόου πυροτεχνημάτων. Αρκετοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ασφάλεια του πληρώματος, διερωτώμενοι πώς επετράπη η εκτόξευση πυροτεχνημάτων προτού απομακρυνθούν όλα τα ελικόπτερα από την περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πτήσεις στρατιωτικών ελικοπτέρων αποτελούν συνηθισμένο μέρος των εκδηλώσεων πριν από αγώνες του NFL, ενώ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, είχε προηγηθεί και δοκιμαστική πτήση για τη συγκεκριμένη εμφάνιση.

Στο αγωνιστικό σκέλος της βραδιάς, οι Σικάγο Μπερς επικράτησαν των Σιάτλ Σίχοκς με 34-17, ωστόσο το περιστατικό με το στρατιωτικό ελικόπτερο ήταν εκείνο που συγκέντρωσε ιδιαίτερη προσοχή στο διαδίκτυο.