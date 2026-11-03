Η Τζωρτίνα Σερπιέρη, κόρη της Μαρινέλλας, έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά τον θάνατο της μητέρας της, το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου. Επέλεξε να παρακολουθήσει την επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Λύκοι», στο Μικρό Παλλάς, σε μια έξοδο που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των φωτογράφων.

Η μοναχοκόρη της μεγάλης ερμηνεύτριας εμφανίστηκε με casual ντύσιμο και χαμόγελο, ενώ πόζαρε στον φωτογραφικό φακό κατά την άφιξή της στο θέατρο.

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική μουσική παρακαταθήκη αλλά και ένα μεγάλο κενό στην οικογένειά της. Είχε προηγηθεί η κατάρρευσή της στη σκηνή του Ηρωδείου, κατά τη διάρκεια συναυλίας της, περίπου ενάμιση χρόνο πριν από τον θάνατό της.

Η Τζωρτίνα Σερπιέρη είχε κρατήσει χαμηλό προφίλ μετά την απώλεια της μητέρας της, αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις. Η παρουσία της στην πρεμιέρα των «Λύκων» ήταν η πρώτη φορά που φωτογραφήθηκε σε δημόσια έξοδο μετά τον Μάρτιο.