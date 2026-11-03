Ακόμη και συνταξιούχοι εν ενεργεία βουλευτές με υψηλά εισοδήματα ή σημαντική ακίνητη περιουσία θα συγκαταλέγονται στους περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ, η οποία αναμένεται να καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου.

Η κατάργηση των οικονομικών περιορισμών ανοίγει τον δρόμο για την καταβολή του επιδόματος σε όλους όσοι πληρούν τις προβλεπόμενες συνταξιοδοτικές και ηλικιακές προϋποθέσεις, χωρίς να προβλέπεται κάποια εξαίρεση για πρόσωπα που έχουν υπηρετήσει ή εξακολουθούν να υπηρετούν στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μια οικονομική παροχή που αρχικά θεσπίστηκε για την ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και πλέον επεκτείνεται σχεδόν στο σύνολο των συνταξιούχων μεγαλύτερης ηλικίας. Έτσι, το ίδιο ποσό των 400 ευρώ θα μπορούν να εισπράξουν τόσο ένας χαμηλοσυνταξιούχος που δυσκολεύεται να καλύψει τις καθημερινές του ανάγκες όσο και ένας συνταξιούχος βουλευτής με αισθητά υψηλότερες συνολικές αποδοχές.

Το ζήτημα διευκρινίστηκε χθες από την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, η οποία, στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου για το νομοσχέδιο που αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις Ψηφιακές Πλατφόρμες, κλήθηκε να απαντήσει εάν οι συνταξιούχοι βουλευτές θα συμπεριληφθούν στους δικαιούχους. Η υπουργός ξεκαθάρισε ότι η ηλικιακή προϋπόθεση ισχύει για όλους τους συνταξιούχους, χωρίς εξαιρέσεις λόγω της ιδιότητάς τους.

Αυτό σημαίνει ότι και όσοι λαμβάνουν σύνταξη και έχουν παράλληλα βουλευτική ιδιότητα μπορούν να ενταχθούν στους δικαιούχους, εφόσον πληρούν τις ασφαλιστικές και ηλικιακές προϋποθέσεις της ρύθμισης.

Καθοριστικό στοιχείο για την καταβολή της ενίσχυσης είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, καθώς και η υπαγωγή στις προβλεπόμενες κατηγορίες συνταξιούχων.

Εκτός επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχοι κάτω των 65 ετών

Η επέκταση του μέτρου δημιουργεί, πάντως, μια αξιοσημείωτη διαφοροποίηση μεταξύ των συνταξιούχων, καθώς το ύψος της σύνταξης δεν επηρεάζει πλέον τη χορήγηση της ενίσχυσης, ενώ εξακολουθεί να ισχύει ο ηλικιακός περιορισμός. Έτσι, ένας συνταξιούχος βουλευτής που έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας μπορεί να λάβει τα 400 ευρώ ανεξαρτήτως εισοδήματος, την ώρα που ένας συνταξιούχος 62 ή 63 ετών με πολύ χαμηλή σύνταξη παραμένει εκτός της συγκεκριμένης παροχής, εφόσον δεν υπάγεται σε κάποια από τις ειδικές εξαιρέσεις.

Το ζήτημα έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από συνταξιουχικές οργανώσεις, οι οποίες ζητούν να επανεξεταστεί το ηλικιακό όριο, ώστε να καλύπτονται και οικονομικά ευάλωτοι συνταξιούχοι μικρότερης ηλικίας.

Ωστόσο, η κ. Κεραμέως διευκρινίζει ότι δεν σχεδιάζονται πρόσθετες αλλαγές στις προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης.

Πότε θα καταβληθούν τα 400 ευρώ

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση, η οποία αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ καθαρά, προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 και θα χορηγείται κάθε χρόνο τον ίδιο μήνα.

Οι δικαιούχοι αναμένεται να φτάσουν τα 2,2 εκατομμύρια, αριθμός που περιλαμβάνει και περίπου 270.000 επιπλέον συνταξιούχους λόγω της διεύρυνσης του μέτρου. Πέραν των συνταξιούχων που πληρούν το γενικό ηλικιακό όριο, δικαιούχοι θα είναι επίσης όσοι έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος και λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, καθώς και συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία και ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Η καταβολή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή αίτηση, ενώ το ποσό θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.

Οι τελικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο με τα οικονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αναμένεται να εισαχθεί πολύ σύντομα προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.