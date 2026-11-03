Προθεσμία έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026 έχουν οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωζώνης, προκειμένου να υποβάλουν τις προτάσεις τους για το πρόσωπο το οποίο θα διαδεχθεί την Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ζήτησε από τα κράτη-μέλη να υποβάλουν προτάσεις υποψηφίων έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, όπως ανέφερε εκπρόσωπος του οργάνου στο οποίο συμμετέχουν οι υπουργοί Οικονομικών των 21 χωρών της Ευρωζώνης.

Οι υπουργοί Οικονομικών αναμένεται να εξετάσουν τις υποψηφιότητες κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup στις 9 Νοεμβρίου.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρόκειται να συναντηθούν στις Βρυξέλλες στις 26 και 27 Νοεμβρίου, οπότε αναμένεται να σημειωθεί πρόοδος στις διαδικασίες επιλογής των νέων μελών της ηγεσίας της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένου του διαδόχου της Κριστίν Λαγκάρντ. Περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα προβλέπεται να πραγματοποιηθεί άτυπη συνάντησή τους.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Πέμπτη η Κριστίν Λαγκάρντ ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου 2027, περίπου εννέα μήνες πριν από την κανονική λήξη της θητείας της.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, μεταξύ των υποψηφίων που έχουν μέχρι στιγμής αναφερθεί περιλαμβάνονται ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας και νυν επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), καθώς και ο Κλάας Κνοτ, πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας.

Η επιλογή του διαδόχου της εντάσσεται σε μια ευρύτερη διαδικασία αλλαγών στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ, καθώς πρόκειται να αλλάξουν τα πρόσωπα σε τρεις από τις έξι θέσεις της.

Η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, η οποία είναι αρμόδια για τις αγορές, πρόκειται να αποχωρήσει στις αρχές Ιανουαρίου, περίπου έναν χρόνο πριν από την ολοκλήρωση της οκταετούς θητείας της. Για την αντικατάστασή της, το Eurogroup έχει παρατείνει έως τις 27 Νοεμβρίου την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.

Παράλληλα, τον Μάιο ολοκληρώνεται η θητεία του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης του διαδόχου του.