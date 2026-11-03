Μια έρευνα ξεκίνησε σήμερα στην Ουκρανία μετά από αναφορές για κράτηση λιποτακτών στην επαρχία του Κιέβου, ανακοίνωσε το Ουκρανικό Γραφείο Ερευνών (SBI).

Το περιστατικό έρχεται να υπογραμμίσει ξανά το εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα της στράτευσης στον ουκρανικό στρατό, μετά από πολλά σκάνδαλα που αφορούν καταχρήσεις που σχετίζονται με την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Ο προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας Κιρίλο Μπουντάνοφ, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατήγγειλε σήμερα τα «απαράδεκτα γεγονότα», τα οποία, όπως είπε, στοχεύουν στη «διαίρεση των Ουκρανών» και δεν θα μπορούσαν να είχαν συμβεί «χωρίς εξωτερική επιρροή», σε μια νύξη στη Ρωσία.

«Μετά από αναφορές που κυκλοφόρησαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παράνομη κράτηση στρατιωτών (σ.σ. σε μια κατοικία), πολίτες συγκεντρώθηκαν κοντά στο σπίτι. Η κατάσταση κλιμακώθηκε και ξέσπασαν συγκρούσεις, κατά τις οποίες ρίχτηκαν πυροβολισμοί και υπέστησαν ζημιές αστυνομικά οχήματα», τόνισε το SBI σε ανακοίνωσή του.

Ερευνητές «θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν τις περιστάσεις και τις συνθήκες της παραμονής των στρατιωτών» μέσα σε ένα σπίτι που χρησιμοποιείται ως «προσωρινό κατάλυμα» και στην επαλήθευση του κατά πόσον πράγματι κρατούνταν εκεί παρά τη θέλησή τους, πρόσθεσε.

Το SBI δεσμεύτηκε σε μια «ενδελεχή, αντικειμενική και αμερόληπτη έρευνα», προειδοποιώντας για «ανεπιβεβαίωτες κατηγορίες και πληροφορίες» σε αυτό το στάδιο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πολλά βίντεο κυκλοφόρησαν σε Telegram και TikTok, δείχνοντας ένα οργισμένο πλήθος έξω από ένα σπίτι.

Σύμφωνα με καταγγελίες, οι νεοσύλλεκτοι που ανήκουν σε μια μονάδα της Εθνοφρουράς της Ουκρανίας (GNU), που συνδέεται με το Τάγμα Αζόφ, είχαν μεταφερθεί με τη βία και «βασανιστεί» από ανωτέρους τους για λιποταξία.

Ορισμένα βίντεο δείχνουν στρατιώτες να μεταφέρονται με ασθενοφόρο, με μώλωπες στα πρόσωπά τους και ορατά τραύματα.

Ο συνήγορος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ντμίτρο Λούμπινετς ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με «τις αποστολές που πραγματοποίησαν στρατιωτικοί και εκπρόσωποι της Εθνοφρουράς» στην τοποθεσία και «αν τηρήθηκε ο νόμος».

Καταδίκασε επίσης «την επίθεση πολιτών εναντίον στρατιωτικού προσωπικού», ζητώντας «συγκράτηση».