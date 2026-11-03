Ο Αντώνης Σαμαράς κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στον ΟΗΕ για τις τουρκολιβυκές παρανομίες στον διάλογο που είχε με την Τουρκία η κυβέρνηση της περιόδου 2012-2014.

Σε δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός συγκρίνει τις συνθήκες εκείνης της περιόδου με τη σημερινή κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και παραθέτει μια σειρά ζητημάτων στα οποία, όπως υποστηρίζει, η Τουρκία έχει προχωρήσει σε βάρος της Ελλάδας.

«Αντί ο πρωθυπουργός να ανησυχεί για τα ανεπιτυχή αποτελέσματα στην ψηφοφορία στον ΟΗΕ για τις τουρκολιβυκές παρανομίες, ασχολείται με το κατά πόσον η κυβέρνησή μου το… 2012-2014 έκανε διάλογο με την Τουρκία. Πολύ κοντή μνήμη θεωρεί ο κ. Μητσοτάκης πως έχουν οι Έλληνες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η σύγκριση με την περίοδο 2012-2014 και οι αιχμές για την Τουρκία

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι η κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης ήταν διαφορετική, καθώς, όπως σημειώνει, δεν είχαν προκύψει τότε οι εξελίξεις που ακολούθησαν.

«Του θυμίζω λοιπόν. Τότε δεν υπήρχε το παράνομο Τουρκολυβικο μνημόνιο. Δεν υπήρχε τουρκική navtex διαρκείας στο Αιγαίο. Δεν υπήρχε η ”Γαλάζια Πατρίδα” ως το επίσημο δόγμα της Τουρκίας κατά της Ελλάδας. Δεν στηρίξαμε σε κανέναν ΟΑΣΕ τον πρωταγωνιστή της “Γαλάζιας Πατρίδας” Σινιρλίογλου, που σήμερα προκλητικά προωθεί η Τουρκία για γ.γ. του ΟΗΕ. Δεν υπήρχαν τα γεγονότα της Κάσου. Δεν είχε γίνει η Αγία Σοφία τζαμί. Εμείς δεν ξεπλύναμε διεθνώς την Τουρκία υπογράφοντας Συνθήκη Φιλίας μαζί της», αναφέρει.

Ο Αντώνης Σαμαράς κλείνει τη δήλωσή του επαναλαμβάνοντας ότι, κατά την άποψή του, η Ελλάδα δεν είχε επιτρέψει στην Τουρκία να δημιουργήσει αντίστοιχα δεδομένα εις βάρος της την περίοδο 2012-2014.

«Με δυο λόγια, την εποχή εκείνη δεν δημιουργήθηκε από την Τουρκία κανένα τετελεσμένο σε βάρος μας! Όσο λοιπόν κι αν προσπαθεί ο κ.Μητσοτάκης να ταΐσει δήθεν, τον κόσμο με “πίτσες” και “χωριάτικα”, ο ελληνικός λαός γνωρίζει, κρίνει και συγκρίνει…».