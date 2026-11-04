Αντιμέτωποι με 13 κακουργήματα και τρία πλημμελήματα είναι οι συλληφθέντες οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα που συνδέεται με εκβιασμούς, εμπρησμούς και επιθέσεις με χειροβομβίδες στην Αθήνα.

Πρόκειται για δύο Έλληνες και τρεις αλλοδαπούς, από 17 έως 20 ετών, σε βάρος των οποίων ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για:

* Συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

* Απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία

* Ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη κατά συρροή

* Έκρηξη τετελεσμένη και σε απόπειρα από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία

* Ηθική αυτουργία κατά συναυτουργία στην παραπάνω πράξη

* Εμπρησμός από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα κατά συναυτουργία

* Ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη κατά συναυτουργία

* Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία

* Εκβίαση κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής και με απειλή βλάβης επιχείρησης κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση

* Κατοχή, κατασκευή εκρηκτικών υλών και βομβών από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο κατά συναυτουργία

* Ηθική αυτουργία στο παραπάνω αδίκημα κατά συρροή

* Φθορά ξένης ιδιοκτησίας χωρίς πρόκληση από τον παθόντα, που έγινε με εκρηκτικές ύλες και με φωτιά κατά συναυτουργία

* Ηθική αυτουργία στην πράξη

* Βία κατά υπαλλήλων

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις αρχές αναλάμβαναν τη συλλογή πληροφοριών, τη χαρτογράφηση των στόχων και την εκτέλεση των χτυπημάτων, παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα πρόσωπα, τα οποία κρατούνται στις φυλακές, μεταξύ αυτών και ένας 49χρονος στον οποίο αποδίδεται αρχηγικός ρόλος.