Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, 6/11 έλαβε από την ανακρίτρια Σερρών, ο 36χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, τον περασμένο Αύγουστο.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος συνελήφθη σε εκτέλεση εντάλματος της ανακρίτριας, αρνήθηκε προανακριτικά την κατηγορία, δηλώνοντας αθώος.

Ο 67χρονος είχε εντοπιστεί νεκρός μέσα στο σπίτι του, την 1η Αυγούστου, ενώ από την ιατροδικαστική έρευνα ο θάνατός του αποδόθηκε σε εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, πιθανότατα από πλήξη με θλων όργανο.