Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε προεκλογικό διαφημιστικό σποτ του Ρεπουμπλικάνου, Βιβέκ Ραμασουάμι, στο Οχάιο, στο οποίο εμφανίστηκε η μητέρα της πολιτικής του αντιπάλου, Δημοκρατικής, Έιμι Άκτον, εξαπολύοντας προσωπικές κατηγορίες σε βάρος της κόρης της.

Στο επίμαχο διαφημιστικό, η μητέρα της υποψήφιας, Ντόνα Άρθουρ, υποστήριζε ότι η κόρη της «έλεγε ψέματα σε όλη της τη ζωή». Ωστόσο, το σποτ δεν περιλάμβανε καμία αναφορά στο γεγονός ότι ο σύζυγος της Άρθουρ είχε κατηγορηθεί για τον βιασμό της Άκτον, όταν εκείνη ήταν παιδί.

Το βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις ακόμα και στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, υπερασπίστηκαν την προβολή του.

Η προβολή του βίντεο κυριάρχησε τις τελευταίες εβδομάδες της προεκλογικής εκστρατείας, προκαλώντας σφοδρές επικρίσεις από πολιτικά πρόσωπα και όχι μόνο. Η πρώην κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας και Ρεπουμπλικανή, Νίκι Χέιλι, καταδίκασε την επιλογή του Ραμασουάμι, ενώ ο απερχόμενος κυβερνήτης του Οχάιο, Μάικ ΝτεΓουάιν, χαρακτήρισε το διαφημιστικό «βαθιά ανησυχητικό».

Στον αντίποδα, ο Τραμπ χαρακτήρισε το σποτ «ισχυρό» και προέτρεψε τον Ραμασουάμι να συνεχίσει την προβολή του. Την ίδια στάση κράτησε και ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος κάλεσε τους Ρεπουμπλικάνους «να σταματήσουν να γκρινιάζουν» για το συγκεκριμένο διαφημιστικό, δηλώνοντας μάλιστα «λίγο αηδιασμένος» από την κριτική που ασκήθηκε στον υποψήφιο από στελέχη του ίδιου του κόμματος.

Ο Ραμασουάμι ανακοίνωσε ότι η προεκλογική του εκστρατεία θα δαπανούσε 4 εκατομμύρια δολάρια για την προβολή του σποτ σε ολόκληρη την πολιτεία. Μετά την έναρξη της μετάδοσής του, η συντακτική ομάδα της τοπικής εφημερίδας «Columbus Dispatch» τάχθηκε υπέρ της Άκτον, χαρακτηρίζοντας το διαφημιστικό «αποκρουστικό και ανατριχιαστικό».

Τελικά, η Άκτον επικράτησε στην εκλογική αναμέτρηση και εξελέγη κυβερνήτης του Οχάιο, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το αξίωμα εδώ και δύο δεκαετίες, σύμφωνα με το BBC.

Ποια είναι η Έιμι Άκτον

Ο Ραμασουάμι, δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας στον τομέα της βιοτεχνολογίας, είχε διεκδικήσει το 2024 το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ, απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνέχεια στράφηκε στη διεκδίκηση της κυβερνησίας του Οχάιο, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως πολιτικό outsider και υποστηρίζοντας ότι ήθελε να προωθήσει την ατζέντα του Αμερικανού προέδρου.

Παρά την ήττα του, στην ομιλία του μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος δήλωσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τόσο την πολιτεία όσο και την Άκτον.

Η νέα κυβερνήτης του Οχάιο είναι γιατρός και έχει εργαστεί στον τομέα της δημόσιας υγείας. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής της εκστρατείας αναφέρθηκε και σε προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την παιδική της ηλικία, μεταξύ των οποίων και η περίοδος κατά την οποία έμεινε χωρίς σταθερή στέγη. Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο της εκστρατείας της την οικονομία και το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Στη δημόσια τοποθέτησή της την Τρίτη, η Άκτον δήλωσε ότι «η επούλωση ξεκινά σήμερα», στέλνοντας μήνυμα ενότητας μετά την έντονη προεκλογική αντιπαράθεση.

«Η υπόσχεσή μου προς το Οχάιο, τόσο σε όσους με ψήφισαν όσο και σε όσους δεν με ψήφισαν, είναι ότι θα συνεργαστώ με όλους, προκειμένου να κάνω τη ζωή των κατοίκων της πολιτείας καλύτερη», ανέφερε.

Η Άκτον διαδέχεται τον Ρεπουμπλικάνο, Μάικ ΝτεΓουάιν, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα να διεκδικήσει νέα θητεία λόγω του προβλεπόμενου ορίου.