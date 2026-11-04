Ένα κατάστημα ηλεκτρικών ειδών μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για την εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας, ενός οικιακού φωτοβολταϊκού ή ενός φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Σε αυτή τη σύνδεση ανάμεσα στη συσκευή, την κατανάλωση ενέργειας και την τεχνική εξυπηρέτηση βρίσκεται η στρατηγική λογική της συμφωνίας για την εξαγορά της Flanco από την Κωτσόβολος.

Όπως ανακοινώθηκε χθες, η Κωτσόβολος, κατά 100% θυγατρική του Ομίλου ΔΕΗ, υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά του 100% των μετοχών της ρουμανικής Flanco Retail S.A. από τους μετόχους της, Iulian Stanciu (98%) και Dragos Sirbu (2%), έναντι αντιτίμου που αντιστοιχεί σε αξία επιχείρησης 35 εκατ. ευρώ.

Μέσω της συμφωνίας, ο όμιλος επιδιώκει να προσθέσει στην παρουσία του στη Ρουμανία ένα εκτεταμένο δίκτυο επαφής με τον καταναλωτή. Τα 150 καταστήματα της Flanco, σε περισσότερες από 100 πόλεις, προορίζονται να λειτουργήσουν και ως σημεία προώθησης, διάθεσης και υποστήριξης των ενεργειακών λύσεων της PPC Romania.

Το επιχειρηματικό στοίχημα είναι να συνδεθούν περισσότερες ανάγκες του ίδιου νοικοκυριού: η αγορά εξοπλισμού, η προμήθεια ενέργειας, η εγκατάσταση και η εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Η επόμενη κίνηση μετά την είσοδο στην ενέργεια

Η επιλογή της Ρουμανίας συνδέεται με την επενδυτική διαδρομή που έχει ήδη ακολουθήσει η ΔΕΗ. Τον Οκτώβριο του 2023 ολοκλήρωσε την απόκτηση των δραστηριοτήτων της Enel στη χώρα, αποκτώντας παρουσία στην παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, στη διανομή και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Flanco προσθέτει μια διαφορετική υποδομή σε αυτή τη βάση: ένα αναγνωρίσιμο εμπορικό σήμα, προσωπικό με γνώση της τοπικής αγοράς και φυσικά σημεία στα οποία ο καταναλωτής πηγαίνει ήδη για να επιλέξει εξοπλισμό για το σπίτι.

Πρόκειται για την επέκταση μιας κατεύθυνσης που είχε αποτυπωθεί στην εξαγορά της Κωτσόβολος, η οποία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2024: τη μετατροπή της ΔΕΗ σε ολοκληρωμένο πάροχο προϊόντων και υπηρεσιών για τον καταναλωτή.

Γιατί έχουν σημασία τα 150 καταστήματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο όμιλος, περίπου το 70% των πωλήσεων στη ρουμανική αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών πραγματοποιείται μέσω φυσικών καταστημάτων. Η Flanco διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο φυσικό δίκτυο της χώρας, με 150 καταστήματα σε περισσότερες από 100 πόλεις και περισσότερες από 14 εκατομμύρια επισκέψεις ετησίως.

Το δίκτυό της καλύπτει πάνω από το 55% των νοικοκυριών της Ρουμανίας, με επιφάνεια πωλήσεων που προσεγγίζει τα 60.000 τ.μ. Παράλληλα, διαθέτει πλατφόρμα εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω τρίτου παρόχου, έκτασης 37.500 τ.μ., και περισσότερους από 1.200 εργαζομένους.

Αυτό δίνει στη συμφωνία ιδιαίτερο εμπορικό βάρος. Η Κωτσόβολος αποκτά, εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή, έτοιμη πρόσβαση σε μια αγορά 3,6 δισ. ευρώ, χωρίς να χρειαστεί να δημιουργήσει από την αρχή ένα αντίστοιχο δίκτυο.

Η Flanco θα συνεχίσει να αναπτύσσει τη δραστηριότητά της, ενώ τα καταστήματα και οι υποδομές logistics θα λειτουργούν ως πλατφόρμα για το τελικό στάδιο διανομής, εγκατάστασης και εξυπηρέτησης του καταναλωτή.

Σε συνεργασία με την PPC Romania και ακολουθώντας το μοντέλο κοινών δράσεων της ΔΕΗ με την Κωτσόβολος στην Ελλάδα, μέσω των καταστημάτων θα προωθούνται, θα διανέμονται και θα υποστηρίζονται τεχνικά οικιακά φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας, σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και έξυπνες ενεργειακές εφαρμογές.

Το στοίχημα για την Κωτσόβολος και η δοκιμασία της υλοποίησης

Για την Κωτσόβολος, η επέκταση δημιουργεί συνέργειες σε κοινές προμήθειες, βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, ενώ προβλέπει εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη στο σπίτι και συνδυαστικά προγράμματα συσκευών και ενέργειας για τους καταναλωτές της Ρουμανίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κωτσόβολος, κ. Χρήστος Καραγιαννάκης, δήλωσε σχετικά: «H συμφωνία για την εξαγορά της Flanco σηματοδοτεί την αλλαγή κατηγορίας για την Κωτσόβολος: Αναδεικνύεται σε έναν ισχυρό, περιφερειακό παίκτη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξάγοντας ένα επιτυχημένο μοντέλο λιανικής σε μία αγορά με τεράστιες προοπτικές, εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και καταναλωτές που αγαπούν την τεχνολογία, όπως η Ρουμανία. Η εξαγορά της Flanco, ως μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου του Ομίλου ΔΕΗ για την περίοδο 2026–2030, επιταχύνει σημαντικά την υλοποίηση του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού, ο οποίος στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος τεχνολογίας, υπηρεσιών και ενεργειακών λύσεων που διευκολύνει την καθημερινότητα των πελατών μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και υποστηρίζει έμπρακτα την ενεργειακή μετάβαση στην περιοχή. Η Flanco φέρνει στον Όμιλο μια πολυετή πορεία στη ρουμανική αγορά, ένα αναγνωρίσιμο brand και, πάνω απ’ όλα, ανθρώπους με εξειδίκευση και βαθιά γνώση της αγοράς. Σε αυτή την κληρονομιά επενδύουμε, και μαζί με την ομάδα και τη διοίκηση της εταιρείας θα χτίσουμε το μέλλον».

Η Κωτσόβολος θα χρηματοδοτήσει την αγορά από ίδια διαθέσιμα, χωρίς νέο δανεισμό για τη συναλλαγή. Η ολοκλήρωση αναμένεται έως το τέλος του 2026, υπό τις απαιτούμενες εγκρίσεις και συμβατικές προϋποθέσεις.