Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να κινείται στα επίπεδα των 2.640 μονάδων και τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να προσπαθούν να «διαβάσουν» το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, με την επικράτηση των Δημοκρατικών σε Βουλή και Γερουσία.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.640,01 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,91%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 38,76 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,96%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,20%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (+2,14%), της Πειραιώς (+2,03%), της Aegean Airlines (+1,97%) και της Alpha Bank (+1,95%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (-0,68%), της Aktor (-0,58%) και του ΟΛΠ (-0,45%).

Ανοδικά κινούνται 55 μετοχές, 17 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές:,Frigoglass (+4,47%) και Παϊρης (+3,78%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Space Hellas (-3,56%) και Ελλάκτωρ (-1,30%).