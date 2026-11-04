Αμφίσημη εικόνα αναφορικά με τις προοπτικές των τουριστικών κρατήσεων στη βρετανική αγορά παρουσιάζει η Ελλάδα για το 2027, με τα έως τώρα στοιχεία πάντως να τη διατηρούν ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς των Βρετανών.

Σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα που προκύπτουν από την κορυφαία τουριστική έκθεση World Travel Market London, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη έως τις 5 Νοεμβρίου στο Excel London, η JET2 σημειώνει αυτή τη στιγμή πτώση 13% για την Ελλάδα με πρόβλεψη να πέσει στο -5%, ενώ η TUI UK αναφέρει ότι θα αγγίξει τα επίπεδα του 2026. Την ίδια ώρα, οι μικροί Tour Operators σημειώνουν αύξηση στα μεγέθη τους. Προβληματισμός επικρατεί για τις υψηλές τιμές και για την υφέρπουσα ενεργειακή κρίση, γεγονός που θα προκαλέσει περαιτέρω άνοδο στους last minute τουρίστες.

Παράλληλα, στη βρετανική αγορά καταγράφεται ήδη ενδιαφέρον όχι μόνο για το 2027 αλλά και για ταξίδια του 2028 και των επόμενων ετών. Μεγάλα ταξιδιωτικά δίκτυα αναφέρουν σε ορισμένες περιπτώσεις διψήφια αύξηση στις μακροπρόθεσμες κρατήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ζήτηση κινείται ομοιόμορφα σε όλες τις κατηγορίες.

Η εμπορική διευθύντρια του TTNG, Katharina Peck, σημείωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης εξακολουθεί να αφορά το 2027, ωστόσο αυξάνεται το ενδιαφέρον για ταξίδια υψηλότερης αξίας, όπως κρουαζιέρες, μακρινούς προορισμούς και οργανωμένες εκδρομές. Όπως ανέφερε, όσοι κλείνουν τόσο νωρίς επιλέγουν συχνά πιο ακριβές διακοπές, ιδιαίτερες εμπειρίες και ταξίδια που θέλουν να πραγματοποιήσουν μία φορά στη ζωή τους.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφει η Fred Olsen Travel, με την Tracy Clenshaw να κάνει λόγο για διψήφια αύξηση στις κρατήσεις για το 2028 και τα επόμενα χρόνια. Στη Hays Travel, ο Jonathon Woodall-Johnston ανέφερε ότι η διάθεση νέων προγραμμάτων για το καλοκαίρι του 2028 κινητοποιεί πελάτες που θέλουν είτε να κατανείμουν το κόστος σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είτε να αξιοποιήσουν προσφορές σε πολυτελή και μακρινά ταξίδια.

Η Ελλάδα πρώτη στις πωλήσεις του PTS

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα για την Ελλάδα στα στοιχεία του PTS. Σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο Emma Collis, η χώρα παραμένει ο προορισμός με τις υψηλότερες πωλήσεις του δικτύου για το καλοκαίρι του 2027. Η επίδοση καταγράφεται ενώ η συνολική δραστηριότητα του ομίλου εμφανίζει αύξηση 30% σε ετήσια βάση, παρά τη μείωση των πωλήσεων κατά 5,2% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Θετική πορεία εμφανίζει και η Advantage Travel Partnership, όπου οι πωλήσεις των μελών αυξήθηκαν κατά 17% σε σχέση με την αντίστοιχη εβδομάδα του προηγούμενου έτους, ενώ η μέση αξία κράτησης ενισχύθηκε κατά 7%. Η ανάπτυξη αφορά τόσο τα μαζικά τουριστικά πακέτα όσο και τις οργανωμένες περιηγήσεις και τις κρουαζιέρες.

Τι δείχνει η ABTA για τους Βρετανούς

Η ανθεκτικότητα της ζήτησης επιβεβαιώνεται και από την έκθεση «Holiday Habits 2026-27» της ABTA. Το 88% των ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι πραγματοποίησε διακοπές τους τελευταίους 12 μήνες, ποσοστό που αποτελεί υψηλό δεκαετίας και βρίσκεται στα επίπεδα του 2019. Παράλληλα, το 62% ταξίδεψε στο εξωτερικό, έναντι 59% προηγουμένως.

Η Ελλάδα αποτέλεσε την πέμπτη επιλογή των Βρετανών για ταξίδια αναψυχής τους τελευταίους 12 μήνες, συγκεντρώνοντας ποσοστό 12%. Στην πρώτη θέση βρέθηκε η Ισπανία με 36%, έχοντας ενισχυθεί κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ακολούθησαν η Γαλλία, η Ιταλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ίδια θέση διατηρείται και στις προθέσεις για το επόμενο δωδεκάμηνο. Η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στην πέμπτη θέση μεταξύ των χωρών που εξετάζουν οι Βρετανοί για διακοπές στο εξωτερικό, με ποσοστό 11%. Η Ισπανία παραμένει πρώτη και καταγράφει περαιτέρω άνοδο τριών ποσοστιαίων μονάδων.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να κυριαρχεί στις επιλογές, καθώς λίγο περισσότεροι από οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες δήλωσαν ότι ταξίδεψαν σε ευρωπαϊκό προορισμό. Στις νέες οικογένειες το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 82%, αυξημένο κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες. Η Βόρεια Αμερική, η Ασία και η Αφρική διατήρησαν τη δημοτικότητά τους, ενώ χαμηλότερη ήταν η ταξιδιωτική κίνηση προς τη Μέση Ανατολή και προς ορισμένους μακρινούς προορισμούς που χρησιμοποιούν την περιοχή ως ενδιάμεσο σταθμό.

Περισσότερες πτήσεις της Jet2 προς Ελλάδα

Στην ενίσχυση της ελληνικής ζήτησης προστίθεται και η αύξηση της αεροπορικής χωρητικότητας. Μολονότι προς ώρας σημειώνεται μείωση στις κρατήσεις στους υφιστάμενους προορισμούς, η Jet2 έχει προσθέσει επιπλέον πτήσεις από εννέα βάσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο για το καλοκαίρι του 2027, αυξάνοντας τις διαθέσιμες θέσεις προς προορισμούς στις Βαλεαρίδες, την Κροατία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την ηπειρωτική Ισπανία.

Για την Ελλάδα, η εταιρεία επεκτείνει τη σεζόν από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, με περισσότερα δρομολόγια προς Κρήτη, Καλαμάτα, Κεφαλονιά και Χαλκιδική. Από το Μπέρμιγχαμ επεκτείνεται η περίοδος πτήσεων προς Ηράκλειο και Καλαμάτα, από το Μπρίστολ προς Χανιά και από το Λιντς Μπράντφορντ προς Χανιά, Ηράκλειο και Χαλκιδική.

Από το Μάντσεστερ προστίθεται μεγαλύτερη περίοδος πτήσεων προς Ηράκλειο, ενώ από το Λονδίνο Στάνστεντ επεκτείνεται η σύνδεση με την Κεφαλονιά έως τον Οκτώβριο. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής πελατών της Jet2, David Hills, η εταιρεία πρόσθεσε χιλιάδες επιπλέον θέσεις και διεύρυνε τη σεζόν, δίνοντας σε ταξιδιώτες και ανεξάρτητους πράκτορες περισσότερες επιλογές.