Πολύ σοβαρά πήραν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τους ισχυρισμούς του ασόβαρου εν πολλοίς Τάκερ Κάρλσον για ενδεχόμενη αμερικανική πυρηνική επίθεση στο Ιράν, πλάθοντας σενάρια ακόμη και για το ενδεχόμενο η Τουρκία να αποτελέσει μελλοντικό στόχο.

Ο γνωστός Κάρλσον, πρώην παρουσιαστής του Fox News και σήμερα διαδικτυακός σχολιαστής της αμερικανικής συντηρητικής Δεξιάς, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του MAGA και του Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο όμως ήρθε σε ανοιχτή ρήξη εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Η ευρείας κυκλοφορίας και ακραία ερντογανική εφημερίδα Akşam κυκλοφορεί με πρωτοσέλιδο «Το Ισραήλ πιέζει τις ΗΠΑ για πυρηνική επίθεση», αναδεικνύοντας τους κινδύνους ραδιενεργού διασποράς στην περιοχή και υπενθυμίζοντας τις συνέπειες που είχε για την Τουρκία το πυρηνικό δυστύχημα του Τσερνόμπιλ το 1986.

Η επίσης ευρείας κυκλοφορίας και φιλοκυβερνητική Hürriyet αφιερώνει κεντρική θέση στο πρωτοσέλιδό της στο ζήτημα. «Θα κάνει αυτή την τρέλα;», αναρωτιέται, θέτοντας ευθέως το ερώτημα εάν ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να καταφύγει στη χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν. Η εφημερίδα φιλοξενεί εκτιμήσεις Τούρκων ειδικών για την πιθανότητα μιας τέτοιας επίθεσης και τις συνέπειές της για την Τουρκία.

Η φιλοκυβερνητική ισλαμιστική-εθνικιστική Yeni Şafak επιλέγει έναν εξίσου αιχμηρό τίτλο, αναφερόμενη στον Νετανιάχου: «Αυτός ο τρελός επιδιώκει πυρηνικό πόλεμο». Η εφημερίδα συνδέει τις καταγγελίες Κάρλσον με τη δυσκολία του Ισραηλινού πρωθυπουργού να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι επιδιώκει νέα πολεμική κλιμάκωση για να διατηρηθεί στην εξουσία.

«Η βόμβα που θα πέσει στο Ιράν προαναγγέλλει τη βόμβα που θα πέσει στην Τουρκία», είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος της εθνικιστικής φιλορωσικής εφημερίδας Aydınlık, που αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο μιας πυρηνικής επίθεσης κατά της Τεχεράνης ως προειδοποίηση για την ασφάλεια της ίδιας της Τουρκίας.

Η ανησυχία στον τουρκικό Τύπο δεν περιορίζεται στις δηλώσεις ενός Αμερικανού σχολιαστή. Σε άρθρο του στη Yeni Şafak, υπό τον τίτλο «Ειρήνη ή Αποκάλυψη», ο Γιαχιά Μποστάν αναφέρεται στις διπλωματικές διεργασίες γύρω από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει προειδοποιήσει την Άγκυρα για επικείμενη μεγάλης κλίμακας επίθεση, εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί μια συμφωνία.

Ο Κάρλσον ισχυρίστηκε ότι ο Νετανιάχου πιέζει καθημερινά τον Τραμπ να πλήξει με πυρηνικά όπλα υπόγειες εγκαταστάσεις στο κεντρικό Ιράν, τις οποίες τα συμβατικά αμερικανικά όπλα, κατά την εκτίμησή του, δεν μπορούν να καταστρέψουν.

Υποστήριξε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να λάβει την απόφασή του έως τις 7 Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο να εξηγεί γιατί προσδιορίζει τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο Λευκός Οίκος απέρριψε την αξιοπιστία των ισχυρισμών, δηλώνοντας ότι ο Κάρλσον δεν έχει γνώση του στρατιωτικού σχεδιασμού, ούτε των προθέσεων του Τραμπ.