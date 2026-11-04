Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Τετάρτη 4/11 η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό, τη λεωφόρο Ποσειδώνος (Παραλιακή), τη λεωφόρο Αθηνών, την Κηφισίας, τη Μεσογείων, την άνοδο της Συγγρού, καθώς και στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, ο Κηφισός είναι «κατακόκκινος» και στα δύο ρεύματα, ενώ την ίδια στιγμή μποτιλιάρισμα σημειώνεται στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και στους κεντρικούς δρόμους πέριξ του Συντάγματος.

Επίσης, καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως, της Περιφερειακής Υμηττού, αλλά και στη λεωφόρο Βεΐκου.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 45΄ από Περιφ. Αιγάλεω έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

20΄-25΄ από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας,

15΄-20΄ Περιφ. Υμηττού από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45΄από Περιφ. Αιγάλεω έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 20΄-25΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας, 15΄-20΄ Περιφ. Υμηττού από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 4, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.