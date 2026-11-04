Οι αγώνες ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης και Ρεν – Ολυμπιακός ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (4/11).
Η Ένωση θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό κόντρα στη «βασίλισσα» για την 4η αγωνιστική του Champions League, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στη Γαλλία με στόχο το 4/4 στο Europa League.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
12:30 Novasports 6HD Μάγια Τζόιντ – Μαρία Σάκκαρη Χονγκ Κονγκ
15:30 Magenta Sport 2 ΠΑΟΚ Κ19 – Ζρίνσκι UEFA Youth League
16:00 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 2026 Παρίσι
17:30 Magenta Sport 3 Ρεν – Ολυμπιακός UEFA Europa League
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός League Cup Βόλεϊ ανδρών
19:00 Novasports 3HD Λιετκαμπέλις – Μανρέσα EuroCup
19:00 Magenta Sport 4 Φάλκο – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League
19:00 ΣΠΟΡ FM TV1 Προμηθέας Πάτρας– Όπαβα FIBA Europe Cup
19:30 Novasports 5HD Τσεντεβίτα Ολιμπία – Ντερτόνα EuroCup
19:30 ΣΠΟΡ FM TV2 Ηρακλής – ΑΕΚ Λάρνακας FIBA Europe Cup
19:45 Magenta Sport 5 Φενέρμπαχτσε – Λίβερπουλ UEFA Champions League
19:45 Magenta Sport 2 ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League
19:45 Magenta Sport 3 Φενέρμπαχτσε – Λίβερπουλ UEFA Champions League
19:45 MEGA ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League
20:30 Novasports Start Μπόσνα – Μπότεβγκραντ EuroCup
20:30 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 2026 Παρίσι (Κυρίως Ταμπλό)
21:00 Novasports 4HD Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης EuroCup
21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός EuroLeague
22:00 Magenta Sport 5 Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 4 Πόρτο – Νάπολι UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 9 PSV Αϊντχόφεν – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 8 Λανς – Κόμο UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 7 Λειψία – Μάντσεστερ Σίτι UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 3 Ντόρτμουντ – Μπέτις UEFA Champions League