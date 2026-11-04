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Οι αγώνες ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης και Ρεν – Ολυμπιακός ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (4/11).

Η Ένωση θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό κόντρα στη «βασίλισσα» για την 4η αγωνιστική του Champions League, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στη Γαλλία με στόχο το 4/4 στο Europa League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:30 Novasports 6HD Μάγια Τζόιντ – Μαρία Σάκκαρη Χονγκ Κονγκ

15:30 Magenta Sport 2 ΠΑΟΚ Κ19 – Ζρίνσκι UEFA Youth League

16:00 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 2026 Παρίσι

17:30 Magenta Sport 3 Ρεν – Ολυμπιακός UEFA Europa League

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός League Cup Βόλεϊ ανδρών

19:00 Novasports 3HD Λιετκαμπέλις – Μανρέσα EuroCup

19:00 Magenta Sport 4 Φάλκο – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League

19:00 ΣΠΟΡ FM TV1 Προμηθέας Πάτρας– Όπαβα FIBA Europe Cup

19:30 Novasports 5HD Τσεντεβίτα Ολιμπία – Ντερτόνα EuroCup

19:30 ΣΠΟΡ FM TV2 Ηρακλής – ΑΕΚ Λάρνακας FIBA Europe Cup

19:45 Magenta Sport 5 Φενέρμπαχτσε – Λίβερπουλ UEFA Champions League

19:45 Magenta Sport 2 ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League

19:45 Magenta Sport 3 Φενέρμπαχτσε – Λίβερπουλ UEFA Champions League

19:45 MEGA ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League

20:30 Novasports Start Μπόσνα – Μπότεβγκραντ EuroCup

20:30 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 2026 Παρίσι (Κυρίως Ταμπλό)

21:00 Novasports 4HD Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης EuroCup

21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός EuroLeague

22:00 Magenta Sport 5 Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 4 Πόρτο – Νάπολι UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 9 PSV Αϊντχόφεν – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 8 Λανς – Κόμο UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 7 Λειψία – Μάντσεστερ Σίτι UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 3 Ντόρτμουντ – Μπέτις UEFA Champions League