Με το βλέμμα στραμμένο στις προεδρικές εκλογές του 2027 βρίσκεται η Γαλλία, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο δεύτερος γύρος ενδέχεται να εξελιχθεί σε αναμέτρηση ανάμεσα στη Μαρίν Λεπέν και τον Ζαν-Λικ Μελανσόν. Οι δύο πολιτικοί εμφανίζονται ως πιθανοί διεκδικητές της προεδρίας.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου «Ifop» για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού «LCI», η υποψήφια του ακροδεξιού κόμματος «Eθνικός Συναγερμός» Μαρίν Λεπέν θα έρθει αναμφίβολα πρώτη στον πρώτο γύρο, στις 18 Απριλίου 2027, λαμβάνοντας ένα ποσοστό που θα κινείται περί το 36% των ψήφων. Νικητής για τη δεύτερη θέση και για την πρόκριση στο δεύτερο γύρο, εμφανίζεται ο υποψήφιος του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» Ζαν-Λυκ Μελανσόν, λαμβάνοντας τις μισές ψήφους από αυτές της Λεπέν, συγκεντρώνοντας δηλαδή στον πρώτο γύρο ένα ποσοστό περί το 18%.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους υποψήφιους, ο πρώην πρωθυπουργός επί προεδρίας Μακρόν, ο Εντουάρ Φιλίπ, εμφανίζεται να λαμβάνει -στην καλύτερη γι’ αυτόν περίπτωση- το 15%, ενώ ο υποψήφιος των Σοσιαλιστών Ραφαέλ Γκλυξμάν εμφανίζεται να λαμβάνει το πολύ 13%. Ακολουθούν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, άλλοι οκτώ υποψήφιοι, από όλους τους πολιτικούς χώρους, εκ των οποίων ουδείς εμφανίζεται να λαμβάνει, προς το παρόν, διψήφιο ποσοστό στον πρώτο γύρο.

Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, στον πρώτο γύρο το άθροισμα των ποσοστών των υποψηφίων, που τοποθετούνται στα δεξιά του πολιτικού φάσματος, σε γενικές γραμμές εμφανίζεται να υπερβαίνει, έστω και οριακά, το 50% των ψήφων. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε, όπως αναφέρεται, από τις 27 ως τις 29 Οκτωβρίου, επί δείγματος 1650 ψηφοφόρων και το περιθώριο λάθους κινείται ανάμεσα στη 1,1 και τις 2,5 μονάδες, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.