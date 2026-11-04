Το Mediterranean College ανοίγει τη συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και το μέλλον της εργασίας. Συναλλασσόμαστε ηλεκτρονικά, μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα, χρησιμοποιούμε την Τεχνητή Νοημοσύνη. Γνωρίζουμε, όμως, πόσο ασφαλείς είμαστε, ποια δικαιώματα έχουμε και πώς επηρεάζεται το επαγγελματικό μας μέλλον;

Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα επιχειρεί να δώσει η δωρεάν, δια ζώσης εκδήλωση «Ψηφιακός Πολίτης», που συνδιοργανώνουν η Σχολή Πληροφορικής και η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Επιχειρηματικότητας του Mediterranean College, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μέσα από εισηγήσεις ειδικών, βιωματική προσομοίωση, συζήτηση πάνελ και ένα δυναμικό Oxbridge-style debate, η διοργάνωση συνδέει τις τεχνολογικές εξελίξεις με την καθημερινότητα, την εκπαίδευση, την ψηφιακή οικονομία και την αγορά εργασίας.

Τρεις ειδικοί φωτίζουν την ψηφιακή πραγματικότητα

Αθανάσιος Κοσμόπουλος, Data Protection Officer (DPO) & Chief Privacy Officer, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η προστασία προσωπικών δεδομένων, η ψηφιακή ιδιωτικότητα και η εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του κράτους.

Θανάσης Πατσάκας, Country Manager, Amazon, Ελλάδα, Κύπρος & Μάλτα. Ο μετασχηματισμός της ψηφιακής οικονομίας, οι νέες επιχειρηματικές δυνατότητες και οι δεξιότητες που διαμορφώνουν το μέλλον της εργασίας.

Πέννυ Κοντογεώργου, Δικηγόρος & Managing Partner, Zoulovits Kontogeorgou (ZK Law), με εξειδίκευση στο Δίκαιο e-Business & ICT. Τα δικαιώματα του ψηφιακού πολίτη, το νομικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών συναλλαγών και η υπεύθυνη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Από τη θεωρία στην πράξη

Η Ντάφυ Καμπούτσκου, CEO & Founder της ORED Security, παρουσιάζει τη βιωματική προσομοίωση Digital Citizen Simulation, αναδεικνύοντας προκλήσεις της ψηφιακής καθημερινότητας και μεταφέροντας τη συζήτηση από τη θεωρία στις πραγματικές επιλογές του σύγχρονου πολίτη.

Χτίζοντας εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία

Το Discussion Panel «Κυβερνοασφάλεια, Τεχνητή Νοημοσύνη και το μέλλον της εργασίας» εξετάζει πώς ενισχύουμε την ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο, πώς αξιοποιούμε υπεύθυνα την AI και πώς προετοιμαζόμαστε για ένα επαγγελματικό περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς.

Στον διάλογο συμμετέχουν:

Δρ Παναγιώτης Μπάρκας, Policy Officer / Economist, European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)

Αγάθη Γαλάνη, Founder & CEO, IntelliAGTech – Strategic Transformation & Technology Ventures

Αντώνης Παράβαλος, Cybersecurity & Network Units Manager – Solution Architect, Performance Technologies S.A.

Γιώργος Κατσουράνης, Chief People Officer & OD, Snappi

Τη συζήτηση συντονίζει η Δρ Ευαγγελία Μαρκάκη, Associate Professor MC, Head & Development Director, School of Economics, Business and Entrepreneurship, Mediterranean College.

Oxbridge–style debate: Το μέλλον του Ψηφιακού Πολίτη

Η εκδήλωση συνεχίζεται με ένα δυναμικό debate, στο οποίο οι συμμετέχοντες υπερασπίζονται αντίθετες θέσεις, αναπτύσσουν στρατηγικά επιχειρήματα και διεκδικούν την ψήφο του κοινού μέσα από πειθώ, κριτική σκέψη και ζωντανό διάλογο.

Βαγγέλης Αυγουλάς, Δικηγόρος Αστικού Δικαίου

Ελένη Τσουκάτου, υποψήφια διδάκτωρ, Δικηγόρος Ποινικού Δικαίου, Business Partner, Papanastasiou – Tsoukatou Law Office

Οι φοιτητές του Mediterranean College Δαμιανός Τσιγαριδάκης, Απόστολος Καραγεώργης, Γιώργος Παπαδόπουλος και Ιωάννης Κορωνάκος

Συντονίζουν η Δρ Βιργινία Τσουκάτου, UG Program Leader, School of Economics, Business and Entrepreneurship, και η Δήμητρα Μαρή, Marketing Studies Program Leader, School of Economics, Business and Entrepreneurship, Mediterranean College.

Δύο Σχολές. Ένας κοινός στόχος: Το μέλλον!

Η Σχολή Πληροφορικής του Mediterranean College προσφέρει σύγχρονα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων, την Κυβερνοασφάλεια και τον Προγραμματισμό Παιχνιδιών, συνδέοντας την ακαδημαϊκή γνώση με την αγορά εργασίας.

Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Επιχειρηματικότητας του Mediterranean College, με ιστορία που ξεκινά το 1977, διακρίνεται για τις σπουδές Management, Marketing και MBA, τις εφαρμοσμένες μεθόδους διδασκαλίας και τη σύνδεσή της με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Την εκδήλωση προλογίζουν η Δρ Ευαγγελία Μαρκάκη και ο Κωνσταντίνος Κατσιφής, Programme Leader της Σχολής Πληροφορικής του Mediterranean College. Η κοινή πρωτοβουλία των δύο Σχολών αναδεικνύει τη σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης, συνδέοντας την τεχνολογική γνώση με την επιχειρηματικότητα, την αγορά εργασίας και τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Γιατί το μέλλον δεν απαιτεί μόνο περισσότερη τεχνολογία. Απαιτεί πολίτες που γνωρίζουν πώς να τη χρησιμοποιούν!

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